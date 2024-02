Fakten und Zahlen zum Dakar-Sieg von Audi

Auf der fast 8.000 Kilometer langen Strecke der Rallye Dakar 2024 nutzten die Gewinner von Audi 54 Reifen sowie einen zusätzlichen Pneu, den ihnen ihre Teamkollegen Mattias Ekström/Emil Bergkvist auf der zehnten Etappe überließen. Insgesamt verbuchten Carlos Sainz/Lucas Cruz auf dem oftmals scharfkantigen Untergrund an ihren 55 Reifen elfmal Schäden, davon sieben Reifenplatzer und viermal schleichenden Luftverlust. Zudem tauschte das Team zwei beschädigte Felgen aus.

Carlos Sainz und Lucas Cruz hatten auf dem Weg zum Sieg so manches Hindernis zu bewältigen. Dazu zählte zuvorderst die anspruchsvolle Strecke, aber auch kleinere Hürden des Wüstenalltags. Am ersten Tag der Veranstaltung funktionierte die Warmwasseraufbereitung in ihrem Wohnmobil nicht und die beiden Spanier mussten kalt duschen. Bei der 48H-Chrono-Prüfung auf der sechsten Etappe waren alle Teilnehmer gezwungen, ohne ihre Teams in der Wildnis zu übernachten und sich ihr Essen selbst zuzubereiten. „Einmal war das durchaus ganz okay, aber ein zweites Mal hätte ich das nicht gebraucht“, kommentierte Carlos Sainz ehrlicherweise. Anschließend profitierte er von einer großzügigen Geste unter echten Sportsfreunden: Toyota-Pilot Yazeed Al-Rajhi überließ dem Spanier sein luxuriöses Wohnmobil für die verbleibenden Übernachtungen. Der Fahrer aus Saudi-Arabien war auf der sechsten Etappe nach einem Überschlag ausgefallen, sodass Sainz die Führung übernahm.

Während die regulären Rallye-Tage viel Arbeit für das gesamte Team bedeuteten, gab es auch zwei Marathon-Etappen mit ungewöhnlicheren Bedingungen. In der ersten dieser beiden speziellen Prüfungen war nur sehr eingeschränkter Service, in der zweiten überhaupt keine Arbeit an den Rennwagen zugelassen. Erwartungsgemäß entstanden für die Mitarbeitenden an diesen Tagen Freiräume. Im Team Audi Sport wusste man sich die Zeit sportlich zu vertreiben: Aus Deutschland hatte das Team einen Tischfußball mitgebracht, der regen Zuspruch fand.