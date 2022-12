Für CO2-neutrale Produktionsstandorte: Nachhaltige Kraftstoffe ab Werk

R33 Blue Kraftstoffe sparen in der Well-to-Wheel-Bilanzbetrachtung mindestens 20 Prozent CO 2 gegenüber fossilem Diesel beziehungsweise Benzin, Tendenz steigend. Die beteiligten Kraftstoffhersteller verringern mit Blick auf die verbleibenden fossilen Bestandteile der R33 Kraftstoffe die Umweltlast zusätzlich, indem sie zertifizierte Umweltprojekte finanzieren. So wird eine weitere Verringerung des globalen Treibhausgaseffekts angestrebt. Der Einsatz dieser Kraftstoffe ist ein wichtiger Schritt, der die avisierte CO 2 ‑Neutralität der Audi Produktionsstandorte bis zum Jahr 2025 unterstützt.