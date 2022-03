Höhere Ladeleistung und erweiterte Online-Funktionen für den Audi Q4 e-tron

Zur Akzentuierung und weiteren Individualisierung des Audi Q4 e-tron in seiner dynamischen Erscheinung trägt das Optikpaket schwarz plus in besonderer Weise bei. Dabei betonen schwarze Akzente im Bereich des Singleframe sowie die Audi Ringe und Spange in Schwarz die Frontpartie. Die Stoßfänger vorn und hinten sind ebenfalls in Schwarz akzentuiert, die Zierleisten an den Seitenscheiben gleichermaßen und die Modellbezeichnung in Schwarz ist nun auch für alle Varianten des Q4 e-tron orderbar (vormals nur edition one).

