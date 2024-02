IMDS Summit mit Blick auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der Material Compliance

Am Dienstag, 16. April 2024 lädt imds professional zu einem virtuellen IMDS Summit ein. Das Dienstleistungsunternehmen für Material Compliance gibt damit insbesondere Beschäftigten in der Automobilindustrie die Gelegenheit, sich über wichtige gesetzliche und technische Entwicklungen zu informieren. Die Agenda und Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://www.imds-professional.com/events/imds-summit-2024-de/.

Jonas Tilly von DXC Technology, dem Betreiber des IMDS, wird das Release 15.0 vorstellen. Dieses ist für das 3. Quartal 2024 geplant und wird u.a. weiteren Nachhaltigkeitsthemen gerecht werden. Das Internationale Materialdatensystem IMDS gibt es bereits seit 1999, um zunächst den Vorgaben der EU-Altfahrzeugrichtlinie (ELV) und mittlerweile zahlreichen weiteren Regulierungen und Berichtspflichten nachkommen zu können. IMDS-Experten wie Tim Thome (imds professional) und Georg Abts (ehemals Covestro) geben einen Einblick in und Antworten zu aktuellen Herausforderungen beim Arbeiten mit dem IMDS.

Zahlreiche EU-Gesetzgebungen werden gerade überarbeitet. Thomas Holzapfel (imds professional) und Dr. Michael Riess (VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut) werden über den aktuell Stand bei der ELV- und RoHS-Überarbeitung sowie Stoffanforderungen im Rahmen von REACH und (geplante) PFAS-Regulierungen informieren. Benjamin Balke-Grünewald (Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS) geht in seinem Vortrag auf den neuen Digitalen Produktpass für Batterien ein. Im Anschluss berichtet Berthold Liebig (ebm-papst Mulfingen) über weitere Entwicklungen im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei Elektrogeräten. Und Samara Madjid (BMW Group) berichtet über die Arbeit und Ziele von Catena-X sowie die geplante Anbindung des IMDS an dieses Netzwerk, das die Automobilindustrie noch enger zusammenbringen und den Austausch über die gesamte Lieferkette hinweg optimieren will.

„Wir freuen uns, dass so viele ausgewiesene Experten unseren IMDS Summit mitgestalten und mit ihrem Wissen bereichern“, sagt Ann-Carin Hahn-Köding von imds professional, die die Veranstaltung organisiert. „Ich denke, dass die Teilnehmenden viele interessante Informationen und Hilfestellungen für ihre tägliche Arbeit mitnehmen können.“ Die Teilnahme an dem Summit ist kostenfrei. Und für alle, die sich auch mal wieder persönlich treffen und austauschen wollen: Am Dienstag, 24. September 2024 findet ein IMDS-Anwendertreffen in Limburg statt. Hier wird es kurze Impulsvorträge rund um das IMDS und verwandte Themen geben. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf dem direkten Austausch zwischen den Teilnehmenden und Experten an sogenannten Thementischen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung folgen in Kürze auf der Webseite www.imds-professional.com.