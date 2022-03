Mechanische Unkrautentfernung in der Landwirtschaft

Was haben Karotten, Salat und Co. mit einem Strandreiniger zu tun? Ungewöhnlich, aber effizient: BeachTech Strandreiniger können auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden, wo sie die Böden von störendem Bewuchs reinigen, Saatbette optimal für die Aussaat vorbereiten und damit einen Verzicht auf Herbizide ermöglichen. Das ist nicht nur langfristig nachhaltig gedacht, sondern steigert auch den Ernteertrag!