Nachhaltig beeindruckend: Audi House of Progress eröffnet in der Autostadt Wolfsburg

Beim Umbau des Audi Pavillons in der Autostadt wurde das Innere des vorhandenen Gebäudes vollständig umgestaltet. Neben einer Sanierung der Haustechnik stand dabei vor allem das Ausstellungskonzept im Mittelpunkt. Für mehr Transparenz und Platz für neue Exponate sowie neue Blickachsen wurde der Stahlbeton der Rotunde mit dem Treppenhaus in der Mitte des Gebäudes aufgeschnitten.

Das neue Audi House of Progress zeigt, dass der Nachhaltigkeitsanspruch von Audi nicht nur für die Produkte, Fertigung und Lieferkette gilt, sondern auch für seine Touchpoints mit Kund_innen und Fans. Hinter dem Audi House of Progress steht – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – die Idee, bei neuen Ausstellungen nicht mehr umbauen zu müssen. Getauscht werden lediglich die digitalen Inhalte und Exponate wie Fahrzeuge sowie das Mobiliar. So lassen sich neue Themen und Produkte schnell und einfach in die jeweilige Ausstellung einbinden. Damit wird aus dem Markenversprechen „Future is an Attitude“ ein variables Konzept mit dem Fokus, die Marke Audi für die Gäste fühl- und erlebbar zu machen.

Schon im Eingangsbereich des Audi House of Progress gibt der „Table of Visions“ einen Einblick in die Zukunftsvisionen der Marke. Von dort führt ein Rollsteig, den Fragen zu den Markenthemen flankieren, in die Ausstellungsbereiche des Pavillons, die sich über zwei Ebenen erstrecken.