Neues Buch von Audi Tradition eröffnet „Einblicke“ in die historische Fahrzeugsammlung der AUDI AG

Audi hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Sammlung zur Produktgeschichte des Unternehmens angelegt. Dort finden sich neben Serienmodellen auch Einzelstücke: Prototypen, Versuchsfahrzeuge, nie realisierte Studien. Hinzu kommen Automobile aus prominentem Vorbesitz, Film-Autos und Rennwagen. Dank der abwechslungsreichen Audi-Geschichte umfasst die historische Fahrzeugsammlung gleich mehrere Marken: neben Audi auch Auto Union, DKW, Horch, Wanderer und NSU. Seit dem 15. Dezember 2000 präsentiert das Audi museum mobile in Ingolstadt am Beispiel ausgesuchter Exponate einen repräsentativen Querschnitt der Unter­nehmensgeschichte. Darüber hinaus erinnert im Audi Forum Neckarsulm eine Dauerausstellung am Beispiel der von NSU und Audi produzierten Zwei- und Vierräder an die dortige Historie. Allerdings kann in beiden Ausstellungen – schon aus Platzgründen – nur ein Bruchteil der historischen Fahrzeugsammlung der AUDI AG gezeigt werden. Das neue Buch „Einblicke“ vermittelt einen Eindruck von dem, was sich in den nicht öffentlich zugänglichen Depots von Audi Tradition befindet.