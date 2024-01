OneD Battery Sciences und Koch Modular kooperieren

„OneD verfolgt einen einzigartigen Ansatz zur Risiko- und Kostenreduzierung, indem wir unsere modulare Silananlage neben der SINANODE-Verarbeitungsanlage platzieren und diese beiden Anlagen in der Nähe von BEV-Grafitproduktions- und BEV-Zellenfabriken in Nordamerika und Europa ansiedeln", sagte George Schlowsky, Präsident bei Koch Modular. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Produktion von siliziumhaltigem Grafit zu steigern und unseren Kunden durch die Kombination unserer bewährten Technologieplattformen zu einer wettbewerbsfähigeren globalen Marktposition zu verhelfen."

Mit dem Know-how von Koch Modular in der Silanherstellung, lässt sich der Bedarf der Industrie an einer bewährten, skalierbaren und wirtschaftlichen Silanproduktion decken. Die problemlos transportierbaren Module erlauben einen effizienten weltweiten Versand und Aufbau vor Ort. Sie gewährleisten die globale, nachhaltige Skalierung der Produktionskapazität für die SINANODE-Anlagen von OneD. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bereich Chemieanlagen blickt Koch Modular auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Zu ihr gehört unter anderem die Lieferung einer Silananlage nach Taiwan, die seit über einem Jahrzehnt in der anspruchsvollen Halbleiterproduktion zum Einsatz kommt.

„Die Silantechnologie von Koch Modular ergänzt die SINANODE-Plattform von OneD hervorragend. Die Lieferung von Silan-Produktionsmodulen in Kombination mit der Lizenzierung des SINANODE-Herstellungsverfahrens, ermöglicht es etablierten Industriepartnern, die Produktion von kostengünstigen Siliziumanodenmaterialien an jedem gewünschten Standort umzusetzen. So lässt sich die Effizienz für die BEV-Batterie-Lieferketten erheblich verbessern", sagte Dr. Jan-Marc Luchies, Chief Operating Officer bei OneD Battery Sciences.Die Verwendung von Silizium (chemisches Element Si) in den Anodenelektroden ist eine allgemein anerkannte Methode, um die Energiedichte von BEV-Batterien zu erhöhen und damit das Gewicht zu reduzieren und die BEV-Reichweite zu erhöhen. Die Masseneinführung von Siliziumanoden hängt jedoch von verschiedenen Parametern ab. Denn die Technologie, Silizium zu nutzen, um die Kosten von BEV-Batterien zu senken, ist nicht trivial. Viele Siliziumtechnologien sind zu teuer und nicht ausreichend skalierbar, um die Produktion von Batterien für Millionen von erschwinglichen Elektrofahrzeugen zu ermöglichen.

Das wichtigste Siliziumvorprodukt, Silangas (SiH4), wird hauptsächlich in China hergestellt und kommt bei über 93 Prozent der weltweiten Solarzellenproduktion zum Einsatz. Sowohl Silan als auch Grafit in Automotive-Qualität gelten heute als kritische Materialien für die BEV-Lieferketten in den USA und Europa.

Die SINANODE-Pilotanlage von OneD in Moses Lake, Washington, USA, wird Anfang 2024 in Betrieb gehen. Sie dient dazu, den Qualifizierungs- und Freigabeprozess von BEV-Batterien für OEMs zu ermöglichen, während Massen-Produktionsanlagen fertiggestellt werden.