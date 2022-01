SAIC Audi eröffnet weltweit größten Audi Store in Shanghai

Zwei Stockwerke und eine Fläche von insgesamt 2.400 Quadratmetern: Mit dem House of Progress (HoP) in Shanghai eröffnete SAIC Audi am 1. Januar 2022 den größten Store dieser Art weltweit. Im Rahmen der Einweihung präsentierte das chinesische Partnerunternehmen die gesamte A7 L-Familie: Neben dem Audi A7 L 55 TFSI, der seit Januar ausgeliefert wird, konnten die Besucher_innen auch den neuen Audi A7 L 45 TFSI sowie die Konzeptfahrzeuge Audi skysphere concept und Audi grandsphere concept erleben.

Das House of Progress ist in der Konzernzentrale der SAIC Group in Shanghai angesiedelt und dient als neuer Flagship-Store von SAIC Audi. Das zugleich erste HoP von Audi in China bietet ein einzigartiges Kundenerlebnis: Im ersten Stock lassen sich neue Produkte erkunden und diverse Technologieexponate bieten ein faszinierendes Markenerlebnis. Auf dem zweiten Stockwerk können Kund_innen in exklusiven Bereichen zusammenkommen und in einer Lounge verweilen. Neben einer Kaffeebar und Customer Lounges gibt es hier auch einen Eltern-Kind-Bereich.