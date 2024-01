Souverän im Gelände wie auf der Straße: der Audi Q8 e-tron edition Dakar

Serienmäßig rollt das Sondermodell mit Matrix LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten vom Band, die eine präzise und hochaufgelöste Ausleuchtung der Straße ermöglichen. Ebenfalls in der Serienausstattung enthalten sind die abgedunkelte Sonnenschutzverglasung der Heckscheibe sowie der hinteren Tür- und Seitenscheiben. Im Innenraum ist das Interieur S line nun Serie: Es bietet unter anderem stark konturierte Sportsitze, die mit dem Mikrofasermaterial Dinamica und Kunstleder bezogen sind. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über ein Sportlederlenkrad mit Multifunktion, einen eleganten schwarzen Dachhimmel, eine Edelstahl-Pedalerie und eine Komfort-Mittelarmlehne. Die Dekoreinlagen bestehen aus matt gebürstetem Aluminium und die Einstiegsleisten sind mit Aluminiumeinlegern versehen. Die Oberseite der Instrumententafel und die unteren Interieur-Elemente sind in schwarzem Kunstleder gehalten. Optional ist das Audi Sport Nahtpaket in Rot verfügbar. Es setzt mit den farbigen Nähten auf den Sportsitzen, dem Lenkrad, dem Kniepad und den Tür-Armauflagen kontrastreiche Akzente. Die Gurte sind ebenfalls mit einem roten Rand verziert und fügen sich damit perfekt ins sportliche Ambiente ein.

Ein Head-up-Display ergänzt die Anzeigen. Es projiziert wichtige Informationen direkt auf die Windschutzscheibe – sie scheinen vor der fahrenden Person zu schweben. Neu ist auch eine Anzeige im Bediensystem MMI, die über die Neigungswinkel des Fahrzeugs informiert. Im MMI-Display bietet Audi eigens für die Edition generierte Themenwelten mit MMI-Hintergrundbildern und abgestimmter Ambientebeleuchtung an. Der Geist des Fahrzeugs manifestiert sich hier in drei Darstellungen: von einem Gewitter in der Wüste über Reifenspuren bis hin zu einer Dünenlandschaft. Hohen Komfort beim Telefonieren bietet die Audi phone box. Sie koppelt das Smartphone an die Autoantenne und lädt es gleichzeitig induktiv. Die Assistenzpakete Stadt und Tour gehören ebenfalls zum Serienumfang der Edition.