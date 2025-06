Stark aufgestellt für die Zukunft: WINCH Industry investiert in Standorte und soziales Engagement

Gersthofen, Hannover, Potsdam, 18. Juni 2025 – Die WINCH Industry GmbH, Kopf hinter der erfolgreichen Camping-Marke VICKYWOOD, sowie den Marken LTPRTZ (LED-Fahrzeugbeleuchtung) und ANTWINCH (Seilwinden und Hebezeuge), richtet sich im Jahr 2025 konsequent auf Wachstum und Zukunftsfähigkeit aus. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds in Deutschland und Europa setzt das Unternehmen mit Hauptsitz in Gersthofen auf Investitionen in Infrastruktur, neue Produkte und gesellschaftliches Engagement. Mit über 40 Mitarbeitenden – ein Großteil davon am Stammsitz bei Augsburg – hat sich WINCH Industry in den vergangenen zehn Jahren als bedeutender Akteur in den Bereichen Outdoor, Automotive und Industrie etabliert. Jetzt schafft das Unternehmen mit neuen Standorten, Produkten und Partnerschaften die Grundlage für die nächsten erfolgreichen Jahre – und startet unter anderem als stolzer Partner des Abenteuerrennens Red Bull X-Alps in die Sommer-Saison 2025.

Neue Standorte: Präsenz, Effizienz und Erlebnis



Bereits Ende 2024 wurde der Grundstein für den neuen Unternehmenssitz in Gersthofen gelegt. Im neuen, zweigeschossigen Gebäude im Gewerbegebiet vereint WINCH Industry künftig Verwaltung, Produktion, Logistik, Showroom und Montage unter einem Dach. Die schrittweise Verlagerung der Unternehmensbereiche, bereits seit Mai 2025 in vollem Gange, verbessert nicht nur interne Abläufe, sondern schafft auch eine attraktive Präsentationsfläche für Partner und Kunden.

„Mit dem Neubau eröffnen wir ein neues Kapitel für WINCH Industry. Kurze Wege, moderne Strukturen und ein erlebbarer Markenkosmos – davon profitieren nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden“, so Matthias Lechner, Geschäftsführer der WINCH Industry GmbH.

Im April 2025 bezog der Standort Potsdam neue Räumlichkeiten di-rekt an der Havel. Auf über 1.400 m² entsteht ein starker Hub für den Osten Deutschlands – mit Showroom, Lager und Montage-plätzen. Langfristig ist zudem eine firmeneigene Produktionshalle geplant, die insbesondere das OEM-Geschäft stärken soll.

Bereits Ende 2024 eröffnete zudem der neue Flagship-Store in Hanno-ver. Auf zwei Etagen erleben Besucher dort die Welt von VICKYWOOD und LTPRTZ – ergänzt durch Dachträgersysteme des renommierten Partners Front Runner sowie eine eigene Mietstation für Dachzelte. Die Lage in Hannover macht den Standort zu einem zentralen Treffpunkt für Outdoor-Fans in Norddeutschland, an dem auch Neueinsteiger die Produkte der WINCH Industry Marken erleben und testen können.



EUROPINE-Produktlinie: Wegbereiter für eine nachhaltige europäische Produktion & exklusiver Product Launch im Juli 2025

Im Rahmen der internationalen Messe CMT 2025 in Stuttgart wurde die neue Dachzeltlinie EUROPINE präsentiert. Ziel dieser Produktlinie ist es, die Produk-tion von Dachzelten und Campingzubehör verstärkt nach Europa zu verlagern.