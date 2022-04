Das erfolgreiche Startup FoxBase lädt B2B-Unternehmen zum Event „Industry CAN“ ein

Industriebranchen im deutschsprachigen Raum zusammen. Wie der Name schon andeutet, geht es um Content und Networking. Das von FoxBase initiierte Event findet alle zwei Monate statt und bietet eine Mischung aus Impulsvortrag und Networking. Ziel ist es, nicht nur über neue Trends und digitale Strategien zu sprechen, sondern auch ein deutschlandweites Netzwerk aus Marketer, Vertriebler:innen oder Geschäftsführer:innen, aus KMUs, Großkonzernen oder Startups im B2B-Sektor aufzubauen.

Bei der Event-Reihe stehen Themen rund um Vertrieb und Marketing sowie Digitalisierung in der Industrie im Mittelpunkt. Die nächsten Industry CAN-Events widmen sich den großen Themen Recruiting und Mitarbeiterbindung, insbesondere im IT-Bereich, sowie digitalen Vertriebsstrategien. Im April wird Tim Verhoeven, Evangelist bei Indeed, über die Herausforderung und Best Practices, wie man Top Talents für sein Unternehmen findet, sprechen. Im Juni wird Carsten Dolch, Gründer und CEO von FoxBase, einen Vortrag über D2C (Direktvertrieb) im B2B halten. Moderiert wird Industry CAN von Victoria Blechman-Pomogajko.

Die nächsten Events von Industry CAN finden im April und Juni statt:

27. April 2022 | Industry CAN Find Top Talents (online)

23. Juni 2022 | I ndustry CAN D2C Sales im Rahmen der Startup-Woche Düsseldorf (Anmeldung ab dem 18.05.2022 möglich)

Hier geht es zur Event-Website: www.foxbase.de/industry-can