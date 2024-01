Stark in Design, Komfort und Technologie: der überarbeitete Audi Q7

Sportlichkeit steckt tief in den Genen des überarbeiteten SQ7 TFSI1 – er besticht durch den an der Frontschürze neugestalteten Spoiler sowie einen ausdrucksvollen Diffusor und ovale Doppel-Endrohre am Heck, die für die S-Modelle von Audi typisch sind. Der Singleframe präsentiert sich mit vertikalen Einlegern in L-Form, jedoch in sportlicher Farbgebung. Die größeren Lufteinlässe sind gefüllt mit Wabengittern. Charakteristisch setzt Audi bei den Außenspiegelgehäusen, den Einlegern im Singleframe sowie der Umrandung der seitlichen Lufteinlässe auf eine sportliche Aluminiumoptik. Diese Farbgebung schmückt ebenfalls den Einleger im Seitenschweller sowie die horizontale Spange über die gesamte Breite am Heck. Auch für den SQ7 TFSI1 sind die Optikpakete schwarz und schwarz plus bestellbar.

Der SQ7 TFSI1 setzt mit seiner zweiten Produktaufwertung auf den etablierten 4.0 TFSI mit 373 kW (507 PS) und 770 Newtonmetern Drehmoment mit schnell schaltender 8-Stufen-tiptronic und permanentem Allradantrieb quattro. Damit beschleunigt der Motor den SQ7 TFSI1 in nur 4,1 Sekunden auf 100 km/h, elektronisch begrenzt ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Dank der Zündfolge 1-3-7-2-6-5-4-8 entwickelt der 4.0 TFSI einen markanten sportlich-sonoren Sound.

Bei geringer bis mittlerer Last und Drehzahl – von 160 bis 250 Newtonmetern sowie zwischen 950 und 2.500 Umdrehungen und maximal 145 Newtonmeter Drehmomentanforderung – deaktiviert das System cylinder on demand in den oberen Gängen die Zylinder 2, 3, 5 und 8, indem es Einspritzung und Zündung stilllegt und die Ein- und Auslassventile geschlossen lässt. Der Umschaltvorgang dauert nur Millisekunden und ist praktisch nicht wahrnehmbar. Im 4-Zylinder-Betrieb verlagern sich in den aktiven Zylindern die Betriebspunkte zu höheren Lasten, was den thermischen Wirkungsgrad verbessert, während die deaktivierten Zylinder weitestgehend verlustfrei – wie Gasfedern – mitlaufen. Beim Tritt auf das Gaspedal werden sie sofort wieder zugeschaltet. Für den sportlichen Sound sitzt in den beiden äußeren Endrohren der Abgasanlage je eine Schaltklappe, die den Klang je nach Last und Drehzahl modulieren.