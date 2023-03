Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen: Stabiles Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen

Audi Hungaria hat Umsatzerlöse in Höhe von 8,436 Milliarden Euro* erwirtschaftet, sowie Investitionen von 220 Millionen Euro* umgesetzt. Die Investitionsschwerpunkte des Unternehmens lagen in erster Linie in den Bereichen Elektromobilität und speziell in der Fertigung elektrischer Achsantriebe, sowie in der Vorbereitung der Serienfertigung von Verbrennungsmotoren wie beispielsweise der neuen Generation von Vierzylinderaggregaten. Darüber hinaus wurden erhebliche Investitionen in die Kapazitätserweiterung des Werkzeugbaus getätigt, damit wurde die Produktionsfläche für die Exklusivserienfertigung um 6.300 Quadratmeter erweitert. So produzieren die Mitarbeitenden in Győr Karosserieanbauteile für die Spitzenmodelle des Audi und Volkswagen Konzerns auf nunmehr 58.300 Quadratmetern mit modernsten Technologien.

Das Gesamtinvestitionsvolumen seit Unternehmensgründung hat im Jahr 2022 die Höhe von 12,172 Milliarden Euro* erreicht.

Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Jahr 2023 soll unter anderem durch die Gründung einer eigenständigen Tochtergesellschaft, der AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. erhöht werden. Diese bietet kompetenzbasierte Dienstleistungen in den Bereichen Beschaffung, IT und Finanz für den Volkswagen Konzern an.

„Unser Unternehmen konnte – trotz aller Unwägbarkeiten der Märkte und stark gestiegener Rohstoffkosten – insbesondere aufgrund positiver Einmaleffekte das vergangene Jahr mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau abschließen. Insgesamt ist die Audi Hungaria nach wie vor ein besonders wichtiger Akteur in der ungarischen Wirtschaft, denn sie ist eines der umsatzstärksten Unternehmen und eines der größten Exporteure des Landes. Mit der AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. heben wir unser kompetenzbasiertes Dienstleistungsportfolio auf die nächste Stufe und werden dank unseres Geschäftsmodells unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken“, sagt Dr. Patrick Heinecke, Vorstand der Audi Hungaria für Finanz, IT, Beschaffung und Compliance.