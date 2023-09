Update für den Audi Q4 e-tron: mehr Reichweite, mehr Effizienz, mehr Emotionen

Audi fertigt die Audi Q4 e-tron Baureihe ab Ende des Jahres auch am Standort Brüssel – zusätzlich zur Fertigung in Zwickau. Damit erhöht Audi die Produktionskapazitäten und reagiert auf die hohe Nachfrage nach dem Modell. Seit Dezember 2022 produziert Audi Brussels den Audi Q8 e-tron und den Audi Q8 Sportback e-tron. Zuvor fuhr hier seit 2018 mit dem Audi e-tron das erste vollelektrische Serienmodell der Marke mit den Vier Ringen vom Band. Das Werk in Brüssel ist zudem die weltweit erste durch unabhängige Gutachten zertifizierte CO 2 -neutrale Großserienfertigung im Premiumsegment.

Perspektivisch stellt Audi alle Standorte auf die Produktion von E-Modellen um. Nach Brüssel und den Böllinger Höfen am Standort Neckarsulm für den Audi e-tron GT startet Ingolstadt mit dem Anlauf des ersten Modells auf der neuen Premium Platform Electric (PPE). Bis Ende des Jahrzehnts werden alle Audi Werke mindestens ein vollelektrisches Modell fertigen. Wie bereits in Brüssel und Győr erreicht, streben bis 2025 alle Audi Standorte die bilanziell CO 2 -neutrale Produktion1 an.