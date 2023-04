Vollelektrisch und mit maßgeschneiderten Angeboten für China: Audi auf der Auto Shanghai 2023

2022 erweiterte Audi sein lokales BEV-Portfolio in China um zwei SUVs auf Basis des Modularen Elektrifizierungs-Baukastens (MEB): den kompakten Audi Q4 e-tron und den Audi Q5 e-tron. Später im Jahr folgte der Audi e-tron GT quattro1, der aus Deutschland importiert wird. Und Audi treibt seine E-Roadmap in China weiter voran. Markus Duesmann erläutert: „Mit unserem neuen R&D-Center in Peking und unserem neuen Werk in Changchun bauen wir unsere Entwicklungs- und Produktionskapazitäten vor Ort aus.“

Mit dem neuen, hochmodernen R&D-Center in Peking erweitert Audi seine Forschungskapazitäten in China und entwickelt dort sowohl China-spezifische Fahrzeuge als auch markenprägende Technologien. Es dient als wichtiges Innovationszentrum für Entwicklungsfelder wie intelligente Cockpit-Funktionen, innovative Displays, intelligente Sprachsteuerungssysteme und Konnektivitätslösungen. Außerdem kooperieren die Technische Entwicklung in China und in Deutschland bei der Definition und Entwicklung von Elektronikarchitekturen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Systeme für automatisiertes Fahren.

Der nächste Meilenstein der Elektromobilitätsstrategie von Audi in China wird die Produktion von drei neuen marktspezifischen Modellen auf Basis der Technologieplattform PPE (Premium Platform Electric) sein. Ab Ende 2024 sollen im Werk der Audi FAW NEV Company in Changchun auf den chinesischen Markt zugeschnittene Versionen der zukünftigen Baureihen Audi Q6 e-tron und Audi A6 e-tron gefertigt werden. Audi errichtet den neuen Produktionsstandort gemeinsam mit seinem langjährigen Partner FAW. Insgesamt investieren die Vier Ringe rund 2,6 Milliarden Euro in den Aufbau des Unternehmens und den Bau des Werks. Zudem schafft Audi mit dem neuen Produktionsstandort rund 3.000 neue Arbeitsplätze in Changchun.