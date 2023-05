Weil Unterschiede den Unterschied machen: Audi stärkt Diversity & Inclusion

Audi zeigt Flagge und rückt das Thema Diversity & Inclusion (D&I) als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie noch mehr in den Fokus. Kurz vor dem Deutschen Diversity-Tag am 23. Mai unterzeichnete der gesamte Vorstand ein D&I-Manifest – und will damit die Vielfalt im Unternehmen weiter fördern. Den hohen Stellenwert von Vielfalt für die gesamte Markengruppe unterstreichen auch die „We.Together: International Diversity & Inclusion Days 2023“: Audi bietet Mitarbeitenden weltweit insgesamt 72 Online-Events zum Thema Diversity & Inclusion. Darüber hinaus fördern die Vier Ringe mit den Beitritten zur European LGBTIQ Chamber of Commerce (EGLCC) und zum Netzwerk WEConnect International die Transparenz bei der Diversität in der Lieferkette.

„Wir wissen, dass Vielfalt ein wichtiger Schlüssel zur Innovationskraft von Audi ist“, betont Personalvorstand Xavier Ros. „Wir verankern Diversity & Inclusion bei uns so, dass daraus ein echter Mehrwert für unsere Mitarbeitenden und das Unternehmen entsteht.“ Die Vier Ringe verfolgen dabei einen systemischen Ansatz: „Um Chancengerechtigkeit sicherzustellen und Vielfalt konsequent zu fördern, müssen wir D&I in sämtlichen Unternehmensprozessen von Anfang an mitdenken“, sagt Ros. Diversity & Inclusion ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Audi. Auf dem Weg zur „Inclusive Company“ hat das Unternehmen bereits viele Maßnahmen etabliert. Dazu gehören zum Beispiel Checks für chancengerechte Unternehmensprozesse, zielgruppenspezifische Schulungskonzepte, gendersensible Sprache, Mentoringprogramme sowie Jobsharing auf Führungsebene. In Diversity-Netzwerken treffen sich Mitarbeitende mit gleichen Interessen und engagieren sich gemeinsam für Vielfalt im Unternehmen. Audi zeigt sich also auch auf diesem Feld als attraktiver Arbeitgeber.