Werkfeuerwehr Audi Neckarsulm feiert Jubiläum: 125 Jahre Sicherheit, Prävention und Schutz

Vor 125 Jahren, am 1. Juli 1897, war ein Starkregen in der Region der Auslöser für eine eigene Feuerwehr im heutigen Neckarsulmer Werk, das damals noch die Neckarsulmer Fahrradwerke AG war. Da die gesamte Umgebung großflächig betroffen war, konnte die öffentliche Feuerwehr die Einsätze im Werk nicht priorisieren: Eine Werkfeuerwehr musste her. Ein Team aus Audianer_innen, die sich nebenberuflich engagierten, machte den Anfang. Mehr als 50 Jahre später folgt der offizielle Anerkennungsbescheid mit Vollzeitkräften und damit mehr Schutz für das Werk. Seitdem professionalisiert sich die Werkfeuerwehr ständig: von Präventionsmaßnahmen, über Schulungen bis hin zu besserer Ausrüstung, bleibt das Audi-Team am Zahn der Zeit.