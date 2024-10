Am 13. März 2025 erstmals Veranstaltung für gemeinnützige Organisationen

Gemeinnützige Organisationen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Bauprojekte wie Renovierungen oder Neubauten zu finanzieren. Steigende Baukosten, höhere Zinsen für Baukredite und reduzierte staatliche Zuschüsse erschweren die Finanzierung von Bauprojekten erheblich. Das kann dazu führen, dass dringend benötigte Bauvorhaben verzögert oder gar aufgegeben werden müssen. Dies gefährdet die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur gemeinnütziger Organisationen.

Das Symposium „Build your Vision – Fundraising für Bauprojekte“ am 13. März 2025 in Darmstadt widmet sich erstmals gezielt dem Thema Bau-Fundraising und reagiert damit auf einen steigenden Bedarf.

Auf die Notwendigkeit, dringend benötigte Bauvorhaben wie z. B. Gemeindehäuser, Bildungs- oder Pflegeeinrichtungen zu finanzieren, reagiert das Symposium mit interdisziplinären Lösungsansätzen. Im Rahmen des Symposiums kommen Verantwortliche aus Vereinen, Verbänden und Stiftungen mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Bau und Fundraising zusammen. Im Fokus steht die erfolgreiche Finanzierung von Bauprojekten unter Berücksichtigung innovativer Ansätze im Fundraising, die speziell auf Bauvorhaben zugeschnitten sind.

Zum Veranstalter

Veranstalter ist die Agentur Zielgenau GmbH (Darmstadt). Die Fundraisingagentur berät und unterstützt seit mehr als 18 Jahren national und international gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Verbände. Ein Schwerpunkt von Zielgenau ist das Thema Bau-Fundraising, also die systematische Planung und Umsetzung aller Aktivitäten für die Beschaffung der notwendigen Finanzmittel für den Neubau oder die Renovierung von Sozialimmobilien. Mehr als 100 Organisationen hat die Agentur in den letzten Jahren beraten und unterstützt.

Das Symposium wird unterstützt durch die ideellen Partner Deutscher Fundraising Verband e.V. und Stiftung Leaders of Tomorrow

Mehr Informationen und Anmeldung unter

https://baufundraising.de