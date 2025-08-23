Direkt aus Excel: GAEB X89B jetzt automatisch für die XRechnung erzeugen

Öffentlichen Auftraggeber verlangen für vergebene Bauleistungen zunehmend digitale Rechnungen im Format der XRechnung mit eingebetteter GAEB X89B-Datei. Doch viele Bauunternehmen geraten dabei ins Straucheln – es fehlen kostengünstige Tools oder etablierte Workflows bei der täglichen Arbeit. Die neue Version der Erweiterung „Excel-Aufmaß XRechnung“ für die Software GAEB-Online 2025 bietet nun eine einfache Lösung: Sie erzeugt automatisiert eine GAEB X89B direkt aus einem Aufmaß in Excel – strukturiert, regelkonform und vollständig.

Die rechnungsbegründende Unterlage GAEB X89B enthält alle abrechnungsrelevanten Informationen wie Mengen, Positionen und Preise im XML-Format und ermöglicht eine automatische Rechnungsprüfung für den Auftraggeber. Die neue Erweiterung schließt eine wichtige Lücke für kleine und mittlere Betriebe, die bislang keine geeignete Software hatten, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Nahtlose Integration in Excel

Die Erweiterung setzt auf vorhandene Prozesse in der Baupraxis: Excel bleibt das zentrale Werkzeug für die Aufmaßerfassung. Mit der Software GAEB-Online 2025 wird ein Auftrags-LV zur Abrechnung als DA86 geöffnet, an Excel übergeben und dort die Aufmaße erfasst. Aus den in Excel gepflegten Mengen wird per Mausklick eine prüfbare GAEB X89B-Datei erstellt und in die XRechnung eingebettet. Zusätzlich können auch DA11, GAEB X31 und GAEB X89-Dateien aus Excel erzeugt und digital an Auftraggeber oder Planer übermittelt werden.

„Viele Unternehmen haben uns geschildert, dass sie funktionierende Workflows mit Excel haben, aber bei der digitalen Rechnungstellung an die Grenzen stoßen. Diese Lücke schließen wir jetzt praxisnah – ohne Medienbruch und ohne Schulungsaufwand“, heißt es vom Hersteller aus Walzbachtal.

Aktueller GAEB XML 3.3 Standard für zukunftssichere Abrechnung

Die erzeugten Dateien entsprechen dem aktuellen GAEB XML 3.3 Format, das von zahlreichen Vergabestellen als Mindestanforderung definiert wird. So ist sichergestellt, dass Rechnungen automatisch verarbeitet und ohne Rückfragen freigegeben werden können. Das minimiert Mehraufwand und Liquiditätsrisiken.

Hintergrund zu GAEB-Online 2025

GAEB-Online 2025 ist ein kompaktes Bieterprogramm zur Bearbeitung von GAEB-Ausschreibungen. Die Software ermöglicht es, Leistungsverzeichnisse zu öffnen, Angebotspreise zu kalkulieren und elektronische GAEB-Dateien zu erzeugen – wahlweise in Verbindung mit Excel, Word, OpenOffice oder LibreOffice. Über Erweiterungen wie „Excel-Aufmaß XRechnung“ wird die Lösung zum digitalen Werkzeug für Aufmaß und Abrechnung – ohne Systembruch, ohne hohe Einstiegshürden.

Weitere Informationen:

www.gaeb-online.de

Pressekontakt:

gaeb-online

Kraichgaustraße 15



