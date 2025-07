GAEB-Online 2025: Flexible GAEB-Lösung für Windows – lokal, mobil oder im Netzwerk

gaeb-online

Ulrike Braun entwickelt Software rund um das Thema GAEB Ausschreibungen. Die Produkte werden bereits von über 5.000 Kunden zur schnellen Kalkulation, zum Beispiel mit MS-Excel® und zur elektronischen Angebotsabgabe im Format GAEB DA84 genutzt. Die Lösungen bieten Unterstützung bei der Kalkulation über EFB Preisblätter, Aufmaße und Mengenermittlung als DA11 und GAEB X31, sowie Rechnungsstellung als GAEB X89 oder XRechnung 3.0.

GAEB-Online 2025 ist eine Software, die für den elektronischen Datenaustausch im Bauwesen konzipiert wurde. Mit GAEB-Online 2025 können Anwender Angebote und Leistungsverzeichnisse in Microsoft Excel erstellen. Weiterhin bietet die Software verschiedene Erweiterungen, mit denen Aufmaße und Rechnungen direkt in Excel erstellt oder die Preisblätter EFB221 und 223 ausgefüllt werden können. Die Software richtet sich hauptsächlich an Handwerker und Baufirmen.