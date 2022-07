Professionelle Markierungsstifte – Weit mehr als nur ein Marker für alles

Bau- und Tieflochmarker ermöglichen die Markierung schwer zugänglicher Stellen, wie z.B. Bohrlöcher von Bauwerken oder großen Maschinen. Dank der schmalen, langgezogenen Spitze der Stifte, können Markierungen in tiefliegenden kleinen Löchern vorgenommen und Bohrstellen genau markiert werden.

Einen weiteren Vorteil bieten die speziellen Minen, die auch auf staubigen, rauen, glatten und feuchten Oberflächen schreiben. So sind Bau- und Tieflochmarker unabdingbare Begleiter auf Baustellen, doch auch bei großen Montageprojekten vor allem im Außenbereich. Insbesondere der Hersteller Markal bietet hierfür eine breite Produktpalette an Stiften und Minen in verschiedenen Farben, deren Markierungen auch dem Schweißprozess standhalten und durch Schweißschutzgläser gut sichtbar sind.

Besondere Prüfsicherheit und Schutz vor Manipulation erhalten Sie durch spezielle UV-Marker . Ähnlich dem Schraubenmarkierungslack kann so dem Pfusch oder der Manipulation an einem Bauteil entgegengewirkt werden. Der dauerhaft unsichtbare Lack dieser Stifte ist nur unter UV-Licht oder Schwarzlicht sichtbar, ist abriebfest und witterungsbeständig.

Die langlebige Markierung kann somit auch an sichtbaren Stellen an einer Maschine oder einem Bauwerk angebracht werden, ohne den optischen Eindruck zu stören. Bestimmte Prüfdaten oder Markierungen, die vor Manipulation schützen oder Veränderungen am Bauteil aufzeigen sollen, können dadurch verdeckt angebracht werden.

Marken wie Markal und Fixon gehören hier zu den führenden Herstellern von UV-Markern, die auf unterschiedlichen Materialien wie Metall oder Glas schreiben. Die Stifte von Fixon bieten zudem den Vorteil, dass sie nachfüllbar und damit nachhaltig sind.

Wer es in der metallverarbeitenden Industrie und im Handwerk wirklich permanent haben möchte, der greift auf einen Ätzschreiber für Metall zurück. Anstatt aufwendiger Prägung oder Gravur können mit diesen Schreibern metallisches Material, Werkzeuge oder Maschinenbauteile schnell und unkompliziert permanent beschriftet werden. Nach wenigen Sekunden wird die Schrift in deutlich erkennbarer, schwarzer Farbe sichtbar und kann nicht mehr abgewischt werden.

Die Ätzstifte eignen sich zum Beschriften zahlreicher Metalle und Metalllegierungen wie Stahl, Kupfer, Nickel, Zinn, Edelstahl oder Buntmetall-Legierungen. Sie sind nachfüllbar und werden mit oder ohne Nachfüllminen geliefert.

Ein weiterer spezieller Markierungsbereich, der nicht unerwähnt bleiben soll, sind Hochtemperaturschreiber . Der Hersteller Markal bietet hierfür klassische Marker sowie Tubenschreiber, die beide eine Beständigkeit der Markierung bei höchsten Temperaturen garantieren.

Dank einer extremen Hitzebeständigkeit bis zu 1000° Celsius kann mit den Markern sogar glühendes Metall beschriftet werden. Diese Markierung verkohlt trotz extremer Temperaturen nicht; ebenso wenig verfärbt sie sich und reißt nicht beim Abkühlungsprozess des Metalls.

Der Tubenschreiber hat den zusätzlichen Vorteil, dass aufgrund der dickflüssigen Lackfarbe die Markierung auf besonders rauen, öligen und feuchten Oberflächen hält. Zudem kann damit auch hervorragend überkopf mit einem sauberen Schriftbild geschrieben werden.

Wer für seine Tätigkeit hier bereits den idealen Markierungsstift gefunden hat oder sich über das umfassende weitere Angebot an Markern, Tubenschreibern, Kreiden oder Sprays informieren möchte, sollte in unserem Online-Shop vorbei schauen. Vom Viehzeichner für die Tierhaltung bis hin zur Holzkreide gibt es eine Vielzahl an Markierungsmöglichkeiten für jede Berufsgruppe, die genau Ihre täglichen Ansprüche erfüllen.