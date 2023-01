SIGEKO IN DER REGION schafft Transparenz und bietet Kompetenz durch Vielfalt

Amazon, eBay, Zalando – der Siegeszug, den Online-Marktplätze in den letzten Jahren vollzogen haben, lässt sich in Zahlen erfassen. Weltweit betrug der Umsatz der hundert erfolgreichsten Online-Marktplätze bereits im Jahr 2020 2,67 Billionen US-Dollar. In Deutschland wird inzwischen jeder zweite Online-Kauf über eine der großen Marktplatz-Plattformen abgewickelt. An ihnen führt für Händler und Hersteller kein Weg mehr vorbei: Etwa 40 Prozent der Top 50 Online-Shops beschränken sich nicht mehr auf die eigene E-Commerce-Präsenz, sondern nutzen zusätzlich die großen Online-Marktplätzen, um neue Kundenkreise zu erschließen und ihren Absatz zu vergrößern. Mit SIGEKO IN DER REGION demonstriert die management module GmbH aus Erlangen, wie sich das Grundprinzip des Online-Marktplatzes auch auf B2B-Dienstleistungen übertragen lässt.

Der Online-Marktplatz – die Evolution des Handels

Im Konsumgüterhandel ist der Online-Marktplatz eine logische Evolutionsstufe. Bereits in der Antike nutzten Anbieter Präsenzmärkte, um ihre Waren mit reduziertem Aufwand einem Kundenkreis anzubieten, den sie allein kaum erreichen konnten. Marktbesucher profitieren dabei von der Konzentration eines vielfältigen Angebots an einem Ort, von einer organisierten Infrastruktur und nicht zuletzt von der Vertrauenswürdigkeit, die der „gute Ruf“ des Marktbetreibers vermittelt. Nach diesem Prinzip hat sich über die Jahrhunderte der stationäre Handel und in den letzten Jahrzehnten der Online-Handel entwickelt.

Auch im E-Commerce bevorzugen Konsumenten zunehmend die Möglichkeit, unterschiedlichste Waren an einem einzelnen virtuellen Ort erwerben zu können. Die Strukturen eines Online-Marktplatzes erleichtern das Auffinden von relevanten Informationen, vereinheitlichen den gesamten Einkaufsprozess bis hin zum Aftersales, ersparen umfangreiche Recherche und liefern Sicherheit hinsichtlich der Seriosität des Anbieters.

Der Online-Marktplatz für B2B-Dienstleistungen – die nächste Evolutionsstufe

Auch im B2B finden sich inzwischen zunehmend Online-Marktplätze für den Warenhandel, auch wenn hier weiterhin klassische 1:1 Handelsbeziehungen dominieren. Im Dienstleistungsbereich dagegen sind Marktplätze, sowohl im B2C als auch im B2B, wenig verbreitet.

„Bei genauer Betrachtung lassen sich die Vorzüge von Online-Handelsmarktplätzen weitgehend auch auf das Dienstleistungssegment übertragen“, erklärt Torsten Tesch, Geschäftsführer der management module GmbH und Gründer des Online-Marktplatzes für den Arbeitsschutz, SIGEKO IN DER REGION. „So wie Dienstleister Einträge in Branchenverzeichnissen nutzen, um sich im Umfeld des Wettbewerbs zu präsentieren, können Online-Marktplätze Voraussetzungen schaffen, von denen Dienstleister und deren Kunden gleichermaßen profitieren.“

Mit SIGEKO IN DER REGION betreibt die management module GmbH einen Online-Marktplatz für den Arbeitsschutz. Auf ihm präsentieren sich seit 2021 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren (abgekürzt SiGeKos) und viele weitere Arbeitsschutzdienstleiter ihren möglichen Auftraggebern. Als bidirektionale Plattform haben Kunden ihrerseits die Möglichkeit, Aufträge auszuschreiben, auf die sich die vertretenen Dienstleister bewerben können. Auftraggeber profitieren mit SIGEKO IN DER REGION von allen Merkmalen, die auch andere E-Commerce-Marktplätze auszeichnen: Verschiedene potenzielle Dienstleister finden sich an einem Ort, eine einheitliche Struktur erleichtert Orientierung sowie Abwicklung und der Marktplatzbetreiber übernimmt eine grundlegende Kontrollfunktion, gewährleistet Transparenz und bürgt für die Qualifikation der vertretenen Anbieter.

Für Arbeitsschutzdienstleister, Seminarveranstalter und Produkthersteller als Anbieter bietet SIGEKO IN DER REGION einerseits eine bessere Auffindbarkeit des Angebots und über die Projektausschreibung eine Möglichkeit zur aktiven Auftragsgenerierung. Andererseits übernimmt SIGEKO IN DER REGION Marketingmaßnahmen, die gerade für SiGeKo als Einzelselbständige in gleicher Qualität und Reichweite kaum zu leisten sind.

„Darüber hinaus versteht sich SIGEKO IN DER REGION als Netzwerk- und Informationsplattform“, betont Torsten Tesch. „Wir bieten Anbietern und Kunden gleichermaßen ein Kompetenzzentrum für den thematischen Wissenstransfer, wie auch eine Grundlage für zielführende Kooperationen.“