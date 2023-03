Drohnenaufnahmen-Berlin hebt ab! Für Architekten, Gutachter und Handwerker

Doch was kann man sich unter Drohnenaufnahmen-Berlin überhaupt vorstellen?

Unter dem Begriff Drohnenaufnahmen oder allgemein Drohnen denken viele vorerst an den Kontext der Spionage oder des Krieges.

In diesem Falle hat das Berliner Start-Up-Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Luftaufnahmen populär zu machen.

Während man bis dato z.B. bei einer Dachinspektion

einen Handwerker finden musste dieser dann ein Gerüst o.Ä. braucht und dann noch unter einem hohen Risiko arbeitete,

bietet das junge Team eine radikale Innovation.

Während die herkömmlichen Wege bei einer Dachinspektion viel Zeit und Geld kosten, bietet Drohnenaufnahmen Berlin eine unschlagbare Alternative. Drohnenbilder und - videos ermöglichen es, dass eine große Dachfläche schnell, kostengünstig und ohne ein großes Risiko besichtigt werden kann.

Zusätzlich wird hierdurch allen Beteiligten eine optimale Dokumentation der Situation ermöglicht. Die entstandenen Luftaufnahmen sind so vor allem bei Schadensfällen an Dächern, Solaranlagen etc. von großem Vorteil, um eine klare Übersicht des Schadensbildes zu erhalten.

Seit dem Start im September 2022 hilft die Firma Ihren Kunden in Berlin und Brandenburg. Die ersten Projekte wurden bereits realisiert und die Resonanz ist überwältigend. Durch den enormen Mehrwert steige auch die Nachfrage stetig.

Als logische Konsequenz ist nun die Expansion im deutschen Raum geplant, sowie die weitere Diversifikation.

"Wir freuen uns, dass wir mit unserem Unternehmen eine Marktlücke schließen und Kunden begeistern können. Unsere Drohnen erlauben es uns, Orte zu erreichen, die sonst unzugänglich wären. Die Aufnahmen sind nicht nur spektakulär, sondern auch informativ und können bei diversen Immobilienprojekten eine wichtige Rolle spielen", so der Geschäftsführer von Drohnenaufnahmen-Berlin.

Interessierte können sich auf www.drohnenaufnahmen-berlin.de informieren und Kontakt aufnehmen.