5. jobmesse nürnberg am 21./22. März 2020 im EVENTPALAST am Airport Nürnberg

Karriere zum Anfassen: Die jobmesse nürnberg findet in diesem Jahr am 21./22. März statt. Das branchenübergreifende Recruiting-Event im EVENTPALAST am Airport Nürnberg richtet sich an Besucher aller Altersstufen, Qualifikationen und Fachrichtungen. Vor Ort präsentieren sich regional, national sowie international agierende Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, Institutionen und Bildungseinrichtungen.

