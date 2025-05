Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign

Das Seminar bietet einen exklusiven Einblick in die Welt des erstklassigen Grafikdesigns – eine Art »Making-of« der Typografie. Anhand realisierter Projekte der letzten 30 Jahre zeigt Wolfgang Beinert eindrucksvoll den essenziellen Stellenwert der Typografie im Grafik- und Kommunikations-design sowie in verwandten Disziplinen.

Das Seminar richtet sich an Fachleute aus der Design-, Werbe- und Medienbranche, wie z.B. Art Directors, Corporate- und Editorial Designer, Digital- und Mediendesigner, Verlagsmitarbeiter sowie Expert:innen für Interface-, User Experience-, Grafik- und Kommunikationsdesign.

Das Seminar behandelt zentrale Aspekte der Typografie, darunter die Lesbarkeit und den Leseprozess, sowie die Grundlagen der Lesetypografie. Es bietet fundierte Einblicke in Makro- und Mikrotypografie, erläutert die Prinzipien der Schriftklassifikation und vermittelt praxisorientiertes Wissen zur Schriftwahl und Schriftmischung.

Im Detail wird erläutert, wie entscheidend fundiertes typografisches Wissen für die Gestaltung hochwertiger Designleistungen und Medienprodukte ist. Dies gewinnt vor dem Hintergrund der zunehmenden Integration generativer KI (Künstliche Intelligenz) in das grafische Gewerbe, die repetitive Aufgaben übernimmt, noch stärker an Bedeutung.

Das Seminar ist so gestaltet, dass es kontinuierlich optimiert und den aktuellen fachlichen Anforderungen angepasst wird. Die Seminarsprache ist Deutsch.

Termine 2025

Berlin-Mitte, Friedrichstraße am Freitag, 21.11.2025

Hamburg-Altstadt, Ballindamm am Montag, 24.11.2025

Düsseldorf-Stadtmitte, Königsallee am Dienstag, 25.11.2025

Frankfurt-Westend, Schumannstraße am Mittwoch, 26.11.2025

Stuttgart-Mitte, Königstraße am Donnerstag, 27.11.2025

München-Altstadt, Karlsplatz (Stachus) am Freitag, 28.11.2025

Wien-Favoriten, Hauptbahnhof am Montag, 1. 12.2025

Preise

Deutschland

€ 420,00 netto + € 79,80 MwSt. = € 499,80 brutto (regulär)

€ 380,00 netto + € 72,20 MwSt. = € 452,20 brutto (ermäßigt Stud./Azubi)

Österreich

€ 420,00 gesamt (regulär)

€ 380,00 gesamt (erm. Stud./Azubi)

Weiterführende Informationen und Online-Anmeldung unter www.typoakademie.de