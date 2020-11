Erfolgreiches Fachbuch von Detlef Diehr zur Gründung einer Zahnarztpraxis wird nachgedruckt

Münster, November 2020. Keine zwei Jahre nach Erscheinen des Gründungsratgebers »Der Weg zur eigenen Zahnarztpraxis« hat der herausgebende Spitta-Verlag den Nachdruck veranlasst. Das Fachbuch von Detlef Diehr richtet sich an Existenzgründer und -gründerinnen in der Dentalbranche. Es erfreut sich so großer Beliebtheit, dass die erneute Produktion in gleicher Auflagenzahl erfolgt.

