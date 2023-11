The Boardroom stärkt Führungsteam für weiteres Wachstum

The Boardroom, einer der führenden Anbieter in der Karriereberatung für Top-Führungskräfte, hat sein Führungsteam verstärkt. Seit dem 1.11.2023 unterstützt Attila Khan als zweiter Geschäftsführer nun Claus Verfürth bei der Expansion für The Boardroom. Die Doppelspitze unterstreicht die positive Entwicklung des Markts und das Potenzial von The Boardroom. Der Markt für Executive-Karriereberatung und Coaching ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, da immer mehr Führungskräfte nach professioneller Unterstützung und einem wertvollen Sparringspartner suchen.

„Wir sehen eine stärkere Nachfrage nach unseren exklusiven Dienstleistungen, die sich durch hohe Qualität, Individualität und Vertraulichkeit auszeichnen. Nun sind wir sehr glücklich, Attila Khan als unseren zweiten Geschäftsführer an Bord zu haben. Er ist seit langem ein geschätzter Kollege bei The Boardroom. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen und ihm werden wir unsere Position als der bevorzugte Karrierepartner im Topmanagement weiter festigen und den Wachstumskurs des Unternehmens stärken“, meint Claus Verfürth am Standort Düsseldorf.

Attila Khan, vorher Director Senior Relations bei The Boardroom und Partner bei von Rundstedt, verfügt über langjährige Erfahrungen für die Karriereentwicklung von Top-Führungskräften. "Ich freue mich, nun auch Teil der The Boardroom Geschäftsführung zu sein und unsere Expansion im Markt weiter voranzutreiben", sagt Attila Khan am Standort Berlin.