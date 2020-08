Exklusive Partnerschaft mit BerlinOnline: eventano vermarktet Eventlocations auf berlin.de

25. August 2020: Die Berliner Eventano GmbH setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort und gibt heute eine exklusive Partnerschaft mit der BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG bekannt: Das deutschlandweite Suchportal eventano übernimmt ab sofort die Vermarktung des Bereichs für Eventlocations auf dem offiziellen Hauptstadtportal berlin.de, das von BerlinOnline betrieben wird. Durch die neue Zusammenarbeit soll das praxisorientierte Service-Angebot des Berliner Onlinedienstes auch in diesem Bereich weiter ausgebaut werden. Geplant ist nicht nur die Präsentation der vielfältigen Location-Landschaft der Hauptstadt, sondern auch die Erweiterung um attraktive Veranstaltungsorte in Brandenburg. Mit eventano holt BerlinOnline einen Branchenkenner an Bord, auf dessen Suchportal sich über 4.000 Eventlocations in ganz Deutschland präsentieren.

