Rhein-Taunus-Krematorium führt Feuerbestattung ohne Erdgas ein

Im Gegensatz zu Privathaushalten erfolgt die Abrechnung des Erdgases nicht ausschließlich über den tatsächlichen Gesamtverbrauch. Im gewerblichen Bereich werden auch die Verbrauchsspitzen zur Kostenermittlung herangezogen. Daher spart das Unternehmen durch die neue Regelung zwar Erdgas, jedoch kein Geld ein.

Letztendlich bedeutet das Ausrufen der Gas-Vorwarnstufe und der Gas-Alarmstufe durch den Bundeswirtschaftsminister für alle erdgasbetriebenen Krematorien in Deutschland eine hohe Unsicherheit. Deshalb startete das Rhein-Taunus-Krematorium mit Notfallplänen und dem optimierten Einsatz der Energiesparanlagen. Könsgen: „Viele andere Krematorien können aufgrund der Bauweise oder zurückgestellter Investitionen diesen Weg nicht gehen.“

Man wolle genau das tun, was die Politik anregt, sagt Könsgen, nämlich dezentral, flexibel und nachhaltig agieren. „Als Familienunternehmen zählt dazu auch unsere Beteiligung an der Aufforstung des Waldes, soziales Engagement und eine Vielzahl anderer Maßnahmen“. Gerne würde das Krematorium mehr tun, um sich durch Photovoltaik-Anlagen schnell unabhängiger von Strom zu machen, der für die Steuerung der Anlagen und den Bürobetrieb benötigt wird. Dafür könne man in unmittelbarer Nähe eine Photovoltaik-Anlage errichten. Könsgen: „Allerdings treffen hier die Sonntagsreden der Politik und die bürokratische Realität aufeinander“. Da sich das Krematorium – ohne Sicht vom oder auf den Rhein – ganz am Rand des mittleren Rheintals befindet, werde es bis zu einer Baugenehmigung für Sonnenenergie sicherlich noch Jahrzehnte brauchen. „Und diese Zeit haben wir genau genommen nicht“, so Könsgen.