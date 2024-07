Rhein-Taunus-Krematorium: Neuer Rhythmus für den „Tag der offenen Tür“ und monatliche Führungen

Rhein-Taunus-Krematorium

Das Rhein-Taunus-Krematorium ist ein Familienunternehmen und verfügt über eine der modernsten Feuerbestattungsanlagen Europas. Es liegt in Dachsenhausen, in der Verbandsgemeinde Loreley. Von Koblenz ist das Krematorium in 25 Minuten, von Wiesbaden, Mainz und Limburg in etwa 50 Minuten zu erreichen. Die Adresse lautet: Zum Dinkholder 1, 56340 Dachsenhausen, Telefon: 06776 95980.