Vom Scheitern mit 16 zur eigenen Vertriebsagentur: Die Geschichte von Leon Szlachcikowski

Mit der Gründung von LS Energievertrieb verwirklichte Leon Szlachcikowski seine Vision eines eigenen Vertriebsunternehmens. Die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Hildesheim ist deutschlandweit tätig und spezialisiert sich auf den persönlichen Direktvertrieb in den Bereichen Strom, Gas und Telekommunikation.
Das Unternehmen unterstützt Energieversorger und Netzbetreiber beim Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen. Dabei setzt LS Energievertrieb auf professionelle Kundenberatung, transparente Kommunikation, geschulte Vertriebsteams und moderne digitale Prozesse. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und Qualität vor kurzfristige Abschlüsse zu stellen.
Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Förderung neuer Vertriebskräfte. LS Energievertrieb bietet sowohl erfahrenen Vertriebsprofis als auch motivierten Quereinsteigern die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Vorerfahrung im Vertrieb ist nicht zwingend erforderlich.
Durch eine eigene Online-Akademie, persönliche Mentoren und eine strukturierte Einarbeitung im Team sollen neue Vertriebspartner optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Interessierte können sich deutschlandweit auf verschiedene Positionen bewerben. Der Bewerbungsprozess ist bewusst unkompliziert gestaltet und ermöglicht eine Online-Bewerbung in weniger als 60 Sekunden, ohne Lebenslauf oder Anschreiben.
Auch für Geschäftspartner bietet die Agentur ein strukturiertes Vertriebskonzept. Dazu gehören die Organisation und Betreuung von Vertriebsteams, digitale Auftragsprozesse sowie ein transparentes Reporting zur Nachverfolgung relevanter Vertriebskennzahlen.
Langfristig verfolgt Leon Szlachcikowski das Ziel, LS Energievertrieb zu einem etablierten und verlässlichen Vertriebspartner mit bundesweiter Präsenz weiterzuentwickeln. Dabei stehen die persönliche Entwicklung der Vertriebskräfte, langfristige Partnerschaften und eine professionelle Unternehmenskultur im Vordergrund.
Sein bisheriger Werdegang verdeutlicht, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einem perfekten Start beginnt. Aus gescheiterten Projekten, neuen Erfahrungen und dem Mut zur beruflichen Veränderung entstand schließlich ein eigenes Unternehmen mit einer klaren Vision.
Weitere Informationen:
Unternehmen: https://ls-energievertrieb.de
Karriere und Bewerbungen: https://ls-energievertrieb.de/karriere
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