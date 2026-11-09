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Vom Scheitern mit 16 zur eigenen Vertriebsagentur: Die Geschichte von Leon Szlachcikowski

09. November 2026, 23:11
Hannover,
Deutschland
Bericht

Was mit 16 Jahren und ersten gescheiterten Projekten im Network Marketing begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Unternehmergeschichte. Mit 20 Jahren gelang Leon Szlachcikowski der Durchbruch mit seiner eigenen Social-Media-Agentur. Nach einem Lebensabschnitt in Griechenland und mehr als drei Jahren Erfahrung im Vertrieb gründete er LS Energievertrieb. Heute verbindet der Unternehmer 

Vom Scheitern mit 16 zur eigenen Vertriebsagentur: Die Geschichte von Leon Szlachcikowski

Vom Scheitern mit 16 zur eigenen Vertriebsagentur: Die Geschichte von Leon Szlachcikowski
© LS ENERGIEVERTRIEB 2026

Der Weg zum eigenen Unternehmen begann für Leon Szlachcikowski bereits im Alter von 16 Jahren. Während viele Gleichaltrige noch über ihre berufliche Zukunft nachdachten, beschäftigte er sich mit ersten unternehmerischen Projekten im Network Marketing.

Mehrere Vorhaben scheiterten zunächst. Doch anstatt seine Ziele aufzugeben, nutzte er die gesammelten Erfahrungen, um sich persönlich und unternehmerisch weiterzuentwickeln.

Mit 20 Jahren gelang ihm nach eigenen Angaben der wirtschaftliche Durchbruch mit seiner eigenen Social-Media-Agentur. Das Unternehmen entwickelte sich erfolgreich und ermöglichte ihm, wertvolle Erfahrungen in Marketing, Kundengewinnung und Unternehmensführung zu sammeln.

Sein Werdegang zeigt, dass unternehmerischer Erfolg nicht immer geradlinig verläuft. Rückschläge und neue Erfahrungen können die Grundlage für spätere Entscheidungen bilden.

Vom Social-Media-Unternehmer zum Vertriebsprofi

Ein weiterer wichtiger Abschnitt in Leon Szlachcikowskis Leben führte ihn nach Griechenland. Dort sammelte er persönliche Erfahrungen und lernte neue Perspektiven kennen. Trotz des Erfolgs seiner Social-Media-Agentur entschied er sich schließlich bewusst dafür, dieses Kapitel zu beenden und einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen.

Seine Entscheidung führte ihn in den persönlichen Vertrieb. Was zunächst als berufliche Neuorientierung begann, entwickelte sich zu einer langfristigen Leidenschaft für Kundenkommunikation, Beratung und unternehmerisches Wachstum.

Seit mehr als drei Jahren ist Szlachcikowski nach eigenen Angaben in der Vertriebsbranche tätig. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit der direkten Kundenansprache, dem Aufbau von Vertrauen und der professionellen Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen.

Dabei erkannte er, dass erfolgreiches Marketing und erfolgreicher Vertrieb viele Gemeinsamkeiten besitzen. Beide Bereiche erfordern ein tiefes Verständnis für Menschen, klare Kommunikation und die Fähigkeit, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Mit der Zeit entstand daraus eine neue unternehmerische Vision: die Gründung einer eigenen Vertriebsagentur, in der er seine Erfahrungen aus Marketing, Unternehmertum und persönlichem Vertrieb zusammenführen kann.

LS Energievertrieb: Mit eigener Vertriebsagentur deutschlandweit durchstarten

Mit der Gründung von LS Energievertrieb verwirklichte Leon Szlachcikowski seine Vision eines eigenen Vertriebsunternehmens. Die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Hildesheim ist deutschlandweit tätig und spezialisiert sich auf den persönlichen Direktvertrieb in den Bereichen Strom, Gas und Telekommunikation.

Das Unternehmen unterstützt Energieversorger und Netzbetreiber beim Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen. Dabei setzt LS Energievertrieb auf professionelle Kundenberatung, transparente Kommunikation, geschulte Vertriebsteams und moderne digitale Prozesse. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und Qualität vor kurzfristige Abschlüsse zu stellen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Förderung neuer Vertriebskräfte. LS Energievertrieb bietet sowohl erfahrenen Vertriebsprofis als auch motivierten Quereinsteigern die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln. Vorerfahrung im Vertrieb ist nicht zwingend erforderlich.

Durch eine eigene Online-Akademie, persönliche Mentoren und eine strukturierte Einarbeitung im Team sollen neue Vertriebspartner optimal auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Interessierte können sich deutschlandweit auf verschiedene Positionen bewerben. Der Bewerbungsprozess ist bewusst unkompliziert gestaltet und ermöglicht eine Online-Bewerbung in weniger als 60 Sekunden, ohne Lebenslauf oder Anschreiben.

Auch für Geschäftspartner bietet die Agentur ein strukturiertes Vertriebskonzept. Dazu gehören die Organisation und Betreuung von Vertriebsteams, digitale Auftragsprozesse sowie ein transparentes Reporting zur Nachverfolgung relevanter Vertriebskennzahlen.

Langfristig verfolgt Leon Szlachcikowski das Ziel, LS Energievertrieb zu einem etablierten und verlässlichen Vertriebspartner mit bundesweiter Präsenz weiterzuentwickeln. Dabei stehen die persönliche Entwicklung der Vertriebskräfte, langfristige Partnerschaften und eine professionelle Unternehmenskultur im Vordergrund.

Sein bisheriger Werdegang verdeutlicht, dass unternehmerischer Erfolg nicht zwingend mit einem perfekten Start beginnt. Aus gescheiterten Projekten, neuen Erfahrungen und dem Mut zur beruflichen Veränderung entstand schließlich ein eigenes Unternehmen mit einer klaren Vision.

Weitere Informationen:

Unternehmen: https://ls-energievertrieb.de

Karriere und Bewerbungen: https://ls-energievertrieb.de/karriere

Geschäftspartnerschaften: https://ls-energievertrieb.de/partner

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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