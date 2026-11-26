Mit einem besonderen Weihnachtsangebot unterstützt Novagreen Energy Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer beim Wechsel zu einer modernen und nachhaltigen Energieversorgung. Wer bis einschließlich 24. Dezember 2026 eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Solaranlage kauft, kann sich eine Prämie von bis zu 1.500 € sichern.

Die Kombination beider Technologien ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien. Die Wärmepumpe nutzt Umweltwärme für Heizung und Warmwasser, während die Solaranlage eigenen Strom erzeugt. Ein Teil dieses Solarstroms kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe verwendet werden.

Energie effizient nutzen und Kosten langfristig senken

Eine abgestimmte Wärmepumpen- und Solaranlage kann dazu beitragen, den Eigenverbrauch zu erhöhen und die Abhängigkeit von externen Energiepreisen zu verringern. Gleichzeitig wird der Einsatz fossiler Energieträger reduziert.

Das Weihnachtsangebot bietet folgende Vorteile:

bis zu 1.500 € Prämie ,

, effiziente Wärmeversorgung,

Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom,

geringere Abhängigkeit von fossilen Energien,

nachhaltige Lösung für die Zukunft,

individuelle Planung durch Novagreen Energy.

„Mit unserem Weihnachtsangebot möchten wir den Einstieg in eine nachhaltige Energieversorgung erleichtern. Die Verbindung von Wärmepumpe und Solaranlage ist eine effiziente Möglichkeit, Wärme und Strom sinnvoll miteinander zu kombinieren“, erklärt Name, Position von Novagreen Energy.

Persönliche Beratung für individuelle Lösungen

Jedes Gebäude hat andere Voraussetzungen. Deshalb prüft Novagreen Energy im Rahmen einer persönlichen Beratung unter anderem den Energiebedarf, die vorhandene Heiztechnik, die Gebäudegröße und die verfügbare Dachfläche.

Auf dieser Basis wird ein individuelles Konzept erstellt, das optimal auf die Immobilie und den Bedarf der Eigentümer abgestimmt ist. Interessierte erhalten zudem Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur möglichen Prämienhöhe.

Weihnachtsangebot bis 24. Dezember 2026

Das Angebot gilt bis einschließlich 24.12.2026. Interessierte sollten sich rechtzeitig beraten lassen, um die Planung und Umsetzung ihrer neuen Energieanlage frühzeitig zu beginnen.