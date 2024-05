Linstep Hygiene-App für Krankenhäuser und Pflegeheime

Die mobile App sendet die vom Anwender ausgefüllten digitalen Formulare sofort an den Server zurück. Es ist auch möglich, die App ohne Internetverbindung zu nutzen. In diesem Fall werden die Daten in der App zwischengespeichert und mit dem Server synchronisiert, sobald sich der App-Nutzer wieder im WLAN-Bereich befindet.

Die systematische Dokumentation von Maßnahmen zur Hygiene und Infektionsprävention steht dauerhaft für Auswertungen und zur Vorbereitung auf Audits zur Verfügung. Die Analyse der Daten hilft dabei, zu optimierende Arbeitsprozesse oder Hygienemängel frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Korrekturen im Hygienemanagement einzuleiten.

Weitere Informationen stehen auf der Linstep-Website bereit:

