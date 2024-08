Der „fruity Look“ aus Belgien

Die Mode-Industrie entdeckt Jahr für Jahr neue Design-Trends für sich. 2024 wird dabei „fruity“: Insbesondere Kirschen, aber auch alle anderen Früchte geben in aktuellen Kollektionen den stilistischen Ton an – und zwar nicht nur in der Sommermode. Der belgische Taschen-Hersteller Jeune Premier, der Kirschen ohnehin bereits in sein neues Firmenlogo integriert hat, präsentiert zu diesem Anlass passenderweise seine „Cherry Pompon“-Reihe, die hält, was der Name verspricht: Der Fokus liegt voll und ganz auf einem stilvollen Kirschen-Look. Die große Besonderheit bei Jeune Premier: Nicht nur der Print, sondern auch die Materialien dahinter sind komplett vegan und zu 100% aus recycelten Stoffen hergestellt. Zum Sortiment gehören unter anderem Schul- und Sporttaschen, Federmäppchen, Trinkflaschen, Gummibänder für Brotdosen und natürlich auch der patentierte „Ergomaxx“ Ranzen. Dazu kommen weitere praktische Accessoires wie Kinderuhren oder Wallets. Damit ist ein einheitlicher „trendy fruity Look“ garantiert!