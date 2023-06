Das Shoe Aid Project startet eine Sommer-Schuhsammelaktion, um Veränderung und Nachhaltigkeit zu fördern

Das Shoe Aid Project, ein Projekt der Hope Foundation, setzt sich dafür ein, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Das Team ist voller Vorfreude, die bevorstehende Sommer-Schuhsammelaktion anzukündigen, die vom 15. Juni bis 31. Juli 2023 stattfinden wird. Mit dem Ziel, 10.000 Paar Schuhe zu sammeln, möchte die Organisation dauerhafte Veränderungen bewirken und gleichzeitig Nachhaltigkeit, Recycling und den Geist des Gebens fördern.

Mit dem Sommer in Sicht rückt auch der dringende Bedarf an Schuhen für Einzelpersonen und Familien, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, näher. Viele Menschen haben keinen Zugang zu angemessenem Schuhwerk, was sich erheblich auf ihr Wohlbefinden und ihre Chancen im Leben auswirken kann. Das Shoe Aid Project möchte dieses Problem angehen und Menschen in Not unterstützen.

"Wir sind begeistert, unsere Sommer-Schuhsammelaktion zu starten und die Gesellschaft dazu zu motivieren, gemeinsam etwas zu bewegen", sagte Gerald Bobga Fonkenmun, Gründer des Shoe Aid Project. "Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, Schuhe zu sammeln, sondern auch Nachhaltigkeit und Recycling zu fördern. Mit diesem Projekt möchten wir die Gesellschaft einbinden, ein Gefühl der Solidarität zu fördern und Mitgefühl zu wecken."

Spenden ist einfach und jeder kann mitmachen! Das Shoe Aid Project nimmt Schuhspenden jeglicher Größe und Stilrichtung entgegen, sofern sie sich in gutem Zustand befinden. Ob Sie aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind, ein paar leicht getragene Schuhe besitzen oder sogar neue Schuhe übrig haben, jede Spende spielt eine wichtige Rolle, um neue Möglichkeiten zu eröffnen. Spender werden gebeten, ihre Schuhspenden an den vorgesehenen Sammelstellen in der ganzen Stadt abzugeben. Die genauen Standorte können auf der Website des Shoe Aid Project und in den sozialen Medien eingesehen werden.

Neben den positiven Auswirkungen auf Einzelpersonen und Familien steht die Sommer-Schuhsammelaktion im Einklang mit dem Engagement des Shoe Aid Project für Nachhaltigkeit. Durch die Wiederverwendung von Schuhen wird Abfall reduziert und negative Auswirkungen auf die Umwelt werden minimiert.

Das Shoe Aid Project ruft lokale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen und ihnen dabei zu helfen, ihr ehrgeiziges Ziel von 10.000 Paar Schuhen zu erreichen. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft schaffen, die füreinander sorgt, einander unterstützt und fördert.

Weitere Informationen über die Sommer-Schuhsammelaktion, wie Sie spenden können und welche Auswirkungen Ihre Spende hat, finden Sie unter www.shoeaid.org.

Helfen Sie uns, in diesem Sommer etwas zu bewegen!