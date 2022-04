dSales Plus und FoxBase verkünden Partnerschaft

Meerbusch/Leichlingen, 05.04.2022 - Wenn sich zwei Unternehmen der Aufgabe verschrieben haben, Firmen auf dem steinigen Weg der Digitalisierung unter die Arme zu greifen, dabei aber unterschiedliche, sich perfekt ergänzende Ansätze verfolgen, so ist eine Partnerschaft der beiden zwar nicht unbedingt gleich zwangsläufig, wohl aber von großem Vorteil für die Kunden.

So bietet FoxBase seit nunmehr sechs Jahren mit seinem „Digital Product Selector“ eine selbst entwickelte Software-Lösung für eine schnelle, einfache und gezielte Online-Beratung zu komplexen Produkten - und damit einen effizienten Beitrag zur Digitalisierung im B2B-Umfeld. Der mehrfach prämierte Selector, der durch die Verkürzung von Sales-Zyklen und die automatische Qualifizierung von Leads hilft, die Vertriebseffizienz enorm zu steigern, kann - individuell angepasst - in jede Firmen-Website integriert werden; das Onboarding übernimmt auf Wunsch FoxBase.

dSales Plus seinerseits unterstützt Unternehmen kompetent beim Auf- und Ausbau eines effizienten, digitalen Vertriebes im B2B-Umfeld durch die Etablierung automatisierter, durchgängiger und digitaler Prozesse in Marketing und Vertrieb und einer eng am Nutzenversprechen orientierten Marketingkultur. So bringt dSales Plus die Unternehmen - falls erforderlich - in allen Belangen auf das erforderliche Niveau vor einer weiteren Digitalisierung, zeigt, welche verborgenen (digitalen) Möglichkeiten in den Marketing- und Vertriebsprozessen schlummern und schafft damit die Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz des FoxBase-Selectors.

dSales Plus-Gründer und Geschäftsführer Rolf Fellmann: „Der Digital Product Selector von FoxBase ist eine großartige Möglichkeit, digitale Vertriebsstrukturen zu etablieren - wir bei dSales nutzen ihn selber auch. Damit der aber sein volles Potential entfalten kann, muss mitunter aber erst einmal eine gewisse digitale Basis in Marketing und Vertrieb geschaffen werden - und hier kommen wir ins Spiel. Die Kombination aus dSales Plus und FoxBase ist das absolute Top-Angebot am Markt, wenn es um die digitale Transformation geht.“

Und Benjamin Dammertz, Gründer und Geschäftsführer von FoxBase ergänzt: „Mit dSales Plus haben wir nun einen starken Partner an unserer Seite. Gemeinsam bieten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen, von der Beratung bis zur Einführung unserer Software, ein Full-Service-Paket zur Digitalisierung des Vertriebs.“