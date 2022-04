Echo Impact Exchange geht live – für eine Grunderneuerung von Impact Ratings!

Es wird höchste Zeit: Die Nachfrage nach wirkungsorientierten Anlagemöglichkeiten ist enorm. Allerdings: der Großteil der Produkte am Markt setzt auf intransparente, nicht-standardisierte ESG-Ratings. Greenwashing ist somit kaum zu vermeiden. Echo kombiniert modernste Technologie mit positiver sozialer & ökologischer Wirkung – und verhilft Impact-Ratings zu mehr Transparenz und Vergleichbarkeit.

Die Gründer von Echo sind die Dr. René Boucsein und Dr. Dr. Carl David Mildenberger. Sie kennen sich noch aus dem gemeinsamen Studium an der Universität St. Gallen. Carl, der sowohl in VWL als auch in Philosophie promoviert hat, forscht seit 15 Jahren an der Schnittstelle von Märkten und Moral. Echo entstand aus seiner Unzufriedenheit damit, wie Impact derzeit in der Welt von Impact- und ESG-Finance gemessen wird. Zusammen mit René, der seit 10 Jahren in einem Familienunternehmen gearbeitet hat, beschloss er, etwas dagegen zu unternehmen.