Geldregen an Heiligabend – Die perfekte Bescherung dank der B304.de-Winterwette

Den Heiligabend 2023 vergisst man in den Gemeinden Vaterstetten, Grasbrunn und Haar unweit von München nicht mehr so bald. Auch in diesem Jahr lockte die einzigartige B304.de-Winterwette, initiiert durch das lokale Nachrichtenportal B304.de, wieder mit einem Preisgeld von 30.400 Euro.

Die Winterwette – ein aufregendes Gewinnspiel

Das Nachrichtenportal B304.de des ortsansässigen Verlags BistrickMedia hatte eine innovative Idee, um die Besucherzahlen der Geschäfte im Kreis Ebersberg anzukurbeln. Kunden konnten in diversen Geschäften und Lokalen innerhalb der Gemeinde Teilnahmekarten für die Winterwette erhalten. Der Erfolg war mit einer Teilnehmerzahl von weit über 5.000 Personen überwältigend. Die Wette? Bei einem gemessenen Niederschlag von mindestens 1,1 mm/qm innerhalb einer Stunde am 24. Dezember 2023 an der offiziellen Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Ebersberg-Halbing würde eine glückliche Teilnehmerin 30.400 Euro gewinnen. Das ansonsten als Verlegenheits-Thema geltende „Wetter“ war wochenlang Stadtgespräch.

Zuverlässige Auszahlung dank Preisgeldabsicherung

Und tatsächlich trat das abgesicherte Ereignis an Heiligabend ein: es regnete genau 1,1 mm/qm im angegebenen Zeitraum! Eine glückliche Teilnehmerin wurde nach der Auslosung Mitte Januar 2024, durchgeführt von Georg Reitsberger, Alt-Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten, mit dem stattlichen Preisgeld in Höhe von 30.400 Euro belohnt! Möglich machte den Gewinn in dieser Höhe die SPS GmbH & Co. KG, ein spezialisiertes Unternehmen für die Konzeption und finanzielle Absicherung von Verkaufsförderungsaktionen, die das Preisgeld absicherte und eine zeitnahe Auszahlung gewährleistete.

Sven Arnold, Leiter Marketing und Vertrieb der SPS GmbH & Co. KG, äußerte sich dazu: "Wir freuen uns mit unserem Kunden BistrickMedia über den großen Erfolg unseres finanziell abgesicherten Gewinnspiels. Eine solide Planung und partnerschaftliche Zusammenarbeit kommen nicht nur dem Veranstalter und den Sponsoren der Wette zugute, sondern auch den beteiligten Handelsunternehmen, die diese Aktion unterstützt haben. Am Ende führte das Projekt, gekrönt vom Eintritt des Wetterereignisses, zu strahlenden Gesichtern – besonders bei unserer glücklichen Gewinnerin – und macht die diesjährige Weihnachtswette zu einer rundum gelungenen Aktion."