Innovationspreis 2026: Vogt & Paap fördern nachhaltige Zukunftsideen

19. Februar 2026, 13:52
Köln,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Mit dem Innovationspreis - Kreative Ideen, einzigartige und umweltschonende Innovationen für eine grüne Zukunft 2026 zeichnen Vogt & Paap visionäre Gründerinnen und Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Pionierinnen und Pioniere aus, die mit ihren Ideen aktiv zu einer nachhaltigen und grünen Zukunft beitragen. 

Im Gespräch mit Finalisten

© Vogt Connect and Invest GmbH

 Gesucht werden kreative, einzigartige und umweltschonende Innovationen, die ökologische Verantwortung mit unternehmerischem Denken verbinden. 

„Innovation bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen – für unsere Umwelt, unsere Gesellschaft und die kommenden Generationen“, berichten Vogt & Paap. „Mit dem Innovationspreis 2026 möchten wir Menschen unterstützen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen und nachhaltige Ideen in marktfähige Lösungen zu überführen.“ 

Umfassende Unterstützung für nachhaltige Innovationen 

Der Innovationspreis 2026 bietet den Teilnehmenden weit mehr als eine klassische Auszeichnung. Neben einem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro umfasst die Förderung zusätzliche Unterstützungsleistungen von bis zu 75.000 Euro, um die Marktfähigkeit der Innovationen gezielt zu beschleunigen. Ergänzt wird das Angebot durch ein exklusives Gründer-Betreuungsprogramm, das von erfahrenen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Finanzierung und Unternehmensentwicklung begleitet wird. 

Bewerbung und Teilnahme 

Für eine Teilnahme am Innovationspreis 2026 sind folgende Unterlagen einzureichen: 

• Firmenprofil und Firmenphilosophie 

• Handelsregisterauszug 

• Darstellung der Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens 

Der Einsendeschluss ist der 15. Juli 2026. 

Entrepreneurs.Club: Die Plattform für nachhaltiges Wachstum 

Der Innovationspreis ist Teil des Entrepreneurs.Club (Entrepreneurs Club), einer unternehmerischen Plattform, die Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren, Expertinnen und Experten, Sponsoren sowie etablierte Unternehmen miteinander vernetzt. Ziel ist es, Innovationen sichtbar zu machen, Wissen zu teilen und langfristige Partnerschaften aufzubauen. 

„Erfolgreiche Innovation entsteht dort, wo starke Ideen auf die richtigen Menschen treffen“, Im Entrepreneurs.Club schaffen wir genau diesen Raum – für Austausch, Wachstum und nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.“ 

Kontakt und weitere Informationen 

Website: www.vogtandpaap.com 

E-Mail: @email  Christina Paap 

Telefon: +49 160 4101085 

 

