Mit FINtatio.de geht ein neues Informations- und Austauschportal rund um Einkaufs- und Absatzfinanzierung an den Start.

Seit jeher lässt sich zusammen mehr erreichen als allein. Dies gilt auch in einer immer komplexer werdenden Geschäftswelt, in der Einkauf und Absatz fortlaufend organisiert, optimiert und finanziert werden müssen.

Auf FINtatio.de finden Organmitglieder und Entscheider von Verbundgruppen und Einkaufsverbänden thematisch gegliederte Fachartikel, Foren, Podcasts und Videos sowie ein umfangreiches Branchenverzeichnis. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen themenspezifischen Veranstaltungskalender.

Die Plattform lebt dabei vom Austausch der registrierten Nutzer, wobei Fragen und sachkundige Antworten im Vordergrund stehen und redaktionell begleitet werden. Zusätzlich besteht in allen Bereichen die Möglichkeit, eigenen Content einzubringen oder Einträge in die Expertenliste vorzunehmen. So entsteht ein spannendes digitales Come Together der Branche, um Kräfte zu bündeln und neue Perspektiven zu eröffnen. Die Registrierung auf www.fintatio.de ist einfach, kostenlos und unverbindlich.