Mental stark im Zeitalter von KI

Die rasante Entwicklung von KI-Technologien eröffnet unzählige Möglichkeiten: Sie unterstützen dabei, die Fitness zu optimieren, helfen bei der Entscheidungsfindung im Job und sollen sogar zu mehr Glück und Zufriedenheit führen. KI inspiriert und motiviert. Doch mit jeder Entscheidung, die eine Maschine für den Menschen trifft, stellt sich die Frage: Was passiert mit der eigenen Autonomie, der eigenen Kreativität, der inneren Kraft und der Motivation, selbst etwas zu kreieren?

Mentale Stärke – die Fähigkeit, Rückschläge zu überstehen, Ziele mit Disziplin zu verfolgen und die innere Motivation aufrechtzuerhalten – wird in dieser neuen Welt mehr denn je benötigt. Denn wer sich blind auf KI verlässt, riskiert, den Bezug zu sich selbst zu verlieren. Doch wie kann man mentale Stärke im Zeitalter von KI erhalten oder sogar fördern? Antworten gibt es in dem inspirierenden Vortrag „Mentale Stärke gewinnt“ von Daniela Landgraf an. In diesem Vortrag zeigt die Keynote Speakerin auf, wie wichtig es ist, in einer von digitalen Einflüssen geprägten Zeit die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten und die innere Kraft und vor allem die eigene Motivation zu stärken. Das Publikum erfährt in diesem Vortrag, wie vier wichtige Eigenschaften trainiert werden können, um mentale Stärke zu erreichen und die eigene Motivation zu erhalten, auch, wenn KI Teile des eigenen Jobs übernimmt. Durch praktische Techniken und inspirierende Beispiele wird verdeutlicht, dass mentale Stärke nicht nur ein Schutz vor der Übermacht der KI ist, sondern auch der Weg zu einem erfolgreichen und erfüllten Leben – unabhängig von äußeren Einflüssen.