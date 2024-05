Selbständigkeit und Unternehmertum – Gefahr für die Altersvorsorge?

Thomas Berninger, Geschäftsführer der Transparento GmbH und eingetragener Sachverständiger für Finanzdienstleistungen, führt regelmäßig Gespräche mit Entscheidern, denen häufig erstmals im Austausch mit dem Spezialisten für Geldanlagen bewusst wird, dass Nichthandeln zu ernsthaften Problemen in der Zukunt führen kann. Einerseits fällt die zu erwartende gesetzliche Rente aufgrund des verkürzten Zeitraums der Beitragszahlungen oft geringer aus, andererseits entwickeln sich bereits bestehende Vorsorgebausteine wie Lebensversicherungen, Depots o. ä. nicht den Erwartungen entsprechend.

„Die Ernüchterung und Ratlosigkeit sind förmlich mit den Händen greifbar“, stellt der Geldanlageexperte fest, wenn er an die zuletzt geführten Gespräche denkt.

Anspruch und Wirklichkeit in Einklang zu bringen und eine echte Perspektive aufzuzeigen, ist die Erste-Hilfe-Maßnahme, die dem Unternehmer Klarheit und eine Planungsgrundlage für den Ruhestand schafft. Das bewährte Konzept der kostenfreien Erstanalyse, bei der sehr detailliert die aktuelle Situation ausgewertet sowie die prognostizierte Situation im Alter simuliert wird, gibt erste Hinweise, zu welchem Lebensalter wahrscheinlich Versorgungslücken entstehen können. „Die Interessenten sind meistens sehr überrascht, wie wichtig die passgenaue Anlagestrategie ist. Was die wenigsten bei ihren Überlegungen berücksichtigen, sind die Anlagekosten, die oft einen Großteil der Rendite in bestehenden Geldanlageprodukten schmälern.

Mit seiner Ersteinschätzung haben die Interessenten die Möglichkeit, sich über ihre Wünsche und Möglichkeiten Gedanken zu machen und Strategien zu entwickeln, die sie wieder gut schlafen lassen.

Grundsätzlich rät Thomas Berninger interessierten Anlegern, sehr genau auf das Kleingedruckte in den Policen zu achten und sich im Gespräch mit Anbietern für Geldanlageprodukte über das Vergütungsmodell zu informieren.

Gerade Anlegern mit geringen Sparraten rät er, zu berücksichtigen, dass zu hohe Kosten sich ungünstig auf den gesamten Betrachtungsraum des Ruhestands auswirken können. Eine hohe Lebenserwartung, die die Menschen von heute haben, sollte dabei Berücksichtigung finden.

Thomas Berninger begleitet und berät mit detaillierter, finanzmathematischer Untersuchung und der Entwicklung von intelligenten Finanzkonzepten insbesondere mittelständische Unternehmer, die häufig ein buntes Poraolio aus bestehenden Versicherungen, Sparplänen, gesetzlichen Versorgungsansprüchen, Immobilienvermögen oder ein Erbe in Einklang bringen müssen.

Letztendlich sollte der Unternehmer Verantwortung nicht nur für die Firma übernehmen, sondern auch an das eigene Leben im Alter denken und frühzeitig handeln.