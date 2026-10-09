Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit: Sonnenschirme für den professionellen Außenbereich

Nachhaltigkeit im Außenbereich bemisst sich in der Gastronomie und Hotellerie vor allem an der Nutzungsdauer eingesetzter Produkte. Gefragt sind Lösungen, die täglicher Beanspruchung standhalten, reparierbar sind und sich langfristig wirtschaftlich betreiben lassen.

„Es ist unser Anspruch, Schirme zu fertigen, die durch ihre lange Nutzungsdauer nachhaltig sind“, erklärt Geschäftsführer Klaus-Peter May. Grundlage dafür seien hochwertige Materialien, kontrollierte Fertigungsprozesse und eine konsequente Ausrichtung auf Reparierbarkeit.

MAY produziert seit 1983 ausschließlich am Standort Betzenweiler in Süddeutschland. Mit hoher Fertigungstiefe, über 160 Mitarbeitern und jahrzehntelanger Erfahrung entstehen dort Sonnenschirme für den dauerhaften Einsatz im professionellen Außenbereich.

Bei den Gestellen setzt das Unternehmen auf korrosionsarme Materialien wie Aluminium und Edelstahl. Diese gelten als wetterbeständig, wartungsarm und damit als geeignet für den intensiven Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Objektbereich. Zugleich lassen sie sich dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen.

Ein wesentlicher Aspekt im Hinblick auf die Nutzungsdauer ist die modulare Bauweise der Schirme. Bespannungen, Speichen, Getriebe und elektronische Komponenten können einzeln ausgetauscht werden, vielfach direkt vor Ort und ohne aufwendige Eingriffe. Das reduziert Serviceaufwand, vermeidet unnötige Komplettanschaffungen und verkürzt Ausfallzeiten im laufenden Betrieb.

Auch bei Qualität und Sicherheit verweist MAY auf definierte Standards. Die eingesetzten Stoffe sind unter anderem nach OEKO-TEX® Standard 100 geprüft, REACH-konform und bieten UV-Schutz nach UV-Standard 801. Zudem ist das Unternehmen nach DIN EN ISO 3834-3 schweißzertifiziert. Damit werden Schweißprozesse kontrolliert und dokumentiert – ein wichtiger Faktor für gleichbleibende Qualität, Stabilität und Langlebigkeit.

Auch in der Produktion verfolgt MAY eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Kurze Transportwege, die Fertigung am Standort Betzenweiler sowie die eigene Energiegewinnung durch Photovoltaik tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen. Bei Sonnenschein ist eine vollständige Selbstversorgung möglich, bei geringer Solarleistung wird Strom aus Wasserkraft bezogen.

Für Betriebe in Gastronomie und Hotellerie zeigt sich Nachhaltigkeit im Außenbereich vor allem in langlebigen, reparaturfreundlichen und wirtschaftlich tragfähigen Lösungen, die sich im täglichen Einsatz dauerhaft bewähren. Mit diesem Anspruch begleitet MAY die professionelle Gastronomie als verlässlicher Partner bei der Gestaltung nachhaltiger Außenbereiche.