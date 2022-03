Von Java in den eigenen Garten: auf Kundenwunsch gefertigte Möbelstücke halten 365 Tage im Jahr dem Wetter stand

Da alle Outdoor-Möbel von BLOOM on demand gefertigt werden, haben Kunden die Möglichkeit, Maße, Flechtarten oder Farben individuell anzupassen. So entsteht ein einzigartiges Möbelstück mit Charakter. Die BLOOM-Website mit integriertem Onlineshop bietet einen 3D-Planer, mithilfe dessen Nutzer eine realitätsgetreue Vorstellung erhalten. Auf Wunsch bekommen Interessenten eine kostenlose Erstellung fotorealistischer 3D-Visualisierungen der favorisierten Produktauswahl im eigenen Zuhause. Im BLOOM-Muster-Shop sind kostenfreie Muster der unterschiedlichen Materialien, Farben und Flechtarten erhältlich.

Zwei neue Showrooms in Deutschland

Weltweit präsentiert BLOOM seine Kollektionen, Materialien, Farben und Flechtmuster in zehn Showrooms. Neben Hamburg und Mühlacker gehören in Deutschland seit Februar zwei neue Standorte dazu: In Gottmadingen-Bietingen am Bodensee, direkt an der Schweizer Grenze, können Kunden auf 1000 Quadratmetern die BLOOM-Kollektionen entdecken. In Solingen präsentiert BLOOM auf 400 Quadratmetern seine Outdoor-Möbel. BLOOM fertigt für Privatkunden und ist Partner für renommierte Projekteinrichtungen in der internationalen Hotellerie, Gastronomie und Schifffahrt.