Gastrodax überzeugt erneut als Top Shop Professional 2024!

Gastrodax, der führende Online-Händler für Gastronomiebedarf, erhält auch in diesem Jahr die Auszeichnung als Top Shop Professional 2024 in der Kategorie Gastronomiebedarf für herausragende Leistungen. Verliehen vom Fachmagazin COMPUTER BILD in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Statista.

Für seine übersichtliche Struktur, der ansprechenden Optik, der kurzen Lieferdauer, der vielfältigen Produktpalette und der Auswahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten sowie seinen Fokus auf die Digitalisierung und KI-basierte Produkte im Bereich der Gastronomie wurde der Gastrodax als ein Kandidat für den besten Onlineshop, nominiert.

Die Entscheidung der COMPUTER BILD zur Vergabe der Auszeichnung an den Fachhändler hat die Belegschaft mit großer Freude angenommen.

Es bestätigt zum wiederholten Male die herausragende Qualität und den exzellenten Service des Unternehmens.

Der Top Shop Professional Award der COMPUTER BILD zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Onlineshops in Deutschland. Die Bewertung erfolgt anhand von 79 sorgfältig geprüften Kriterien, die verschiedene Aspekte des Online-Handels abdecken. Dazu gehören unter anderem die Gestaltung des Onlineshops, die Benutzerfreundlichkeit, die Lieferbedingungen, der Kundenservice und die Zahlungsmöglichkeiten. Die Shops werden dabei in verschiedene Kategorien eingeteilt, um eine faire Bewertung zu gewährleisten.

Einzelnen Ergebnisse der Studie sind in der Fachzeitschrift COMPUTER BILD sowie online unter https://www.computerbild.de/artikel/cb-Top-Shop-2024-Buero-Technik-und-Medien-38120067.html einsehbar.

Top Shop Professional 2024 ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Gastrodax.