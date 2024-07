Kulinarisches Highlight im Odenwald: 34. Odenwälder Kartoffelwochen vom 14. bis 29. September 2024

Organisiert werden die Odenwälder Kartoffelwochen gemeinsam vom DEHOGA-Kreisverband Odenwaldkreis und der Odenwald Tourismus GmbH. Die Kartoffelwochen gehen seit langem über den Odenwaldkreis hinaus. Es beteiligen sich Gastronomiebetriebe aus dem Odenwaldkreis, dem Kreis Bergstraße, den Landkreisen Miltenberg und Darmstadt-Dieburg.

So freut es die Geschäftsführerin der Odenwald Tourismus GmbH, dass die Kartoffelwochen 2024 am 12. September im Odenwald-Gasthaus Landgasthof Hagen in Grasellenbach eingeläutet werden. Mit der Durchführung der Eröffnungsveranstaltung in den Gasthäusern, sollen die eigentlichen Akteure der kulinarischen Veranstaltung wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Gäste können sich auf einen geselligen und informativen Abend mit Live-Musik freuen, der von einem köstlichen 5-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen begleitet wird. Tickets für die Eröffnungsveranstaltung sind bei der Odenwald Tourismus GmbH oder online auf der Website www.kartoffelwochen.de erhältlich.

Für die Kartoffelwochen haben sich die Gastronomiebetriebe besondere Kartoffel-Events für Gäste überlegt. So reicht das Odenwald-Gasthaus „Dornröschen“ Kartoffelpfannkuchen “bis zum Platze“ und im Odenwald-Gasthaus „Johanns Stuben“ in Reichelsheim werden beim Kartoffel-Büfett "Tischlein deck dich!" alle Gerichte auf wundersame Weise wieder nachgefüllt. Für Kartoffelfans gibt es darüber hinaus auch Kochseminare rund um die tolle Knolle.

In jedem teilnehmenden Restaurant erwarten Sie drei besondere Gerichte, die die Odenwälder Kartoffel in den Mittelpunkt stellen. Alle teilnehmenden Gastronomiebetriebe verwenden ausschließlich Kartoffeln aus der Region. Eine Fahne vor dem Restaurant zeigt Ihnen, wer dabei ist. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch den Odenwald und entdecken Sie die vielseitigen Möglichkeiten, die die wertvolle Knolle bietet!

Egal, zu welcher Gruppe von Genießern Sie gehören, während der Kartoffelwochen finden Sie bestimmt das für Sie schmackhafteste Gericht. Wer selbst kochen möchte, erhält auf der Webseite zu den Kartoffelwochen Tipps, wo die besten Kartoffeln für bunte Kartoffelsalate, Kartoffelpuffer oder Kartoffelsuppe gekauft werden können.

Herbstzeit ist Erntezeit! Ab September finden überall im Odenwald und an der Bergstraße Bauernmärkte statt, wo Direktvermarkter neben verschiedenen Kartoffelsorten auch frische Äpfel, Nüsse, Honig und andere Köstlichkeiten anbieten, die den Sommer über auf den Feldern und in den Gärten gereift sind. Die Reihe der Odenwälder Bauernmärkte beginnt mit dem Umstädter Bauernmarkt am 7. September und endet mit dem weit über den Odenwald hinaus bekannten Odenwälder Bauernmarkt. Jährliches Highlight zu den Odenwälder Kartoffelwochen ist der Odenwälder Kartoffelmarkt in Höchst, der am 21./22. September 2024 stattfindet.

Kontakt: Odenwald Tourismus GmbH Marktplatz 1 69483 Michelstadt Telefon: 06061 965 970 E-Mail: @email Website: www.bergstrasse-odenwald.de