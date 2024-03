Gernot Döllner, Audi CEO und verantwortlich für die Markengruppe Progressive: „Bentley verdankt Adrian Hallmark viel. Unter seiner Führung hat das Unternehmen wichtige Weichen gestellt auf dem Weg in eine elektrische Zukunft als Luxus-Automobilhersteller.“

Adrian Hallmark verlässt Bentley Motors auf eigenen Wunsch und in beiderseitigem Einvernehmen. Er bereitet sich ab sofort auf neue Aufgaben außerhalb des Volkswagen Konzerns vor.

Adrian Hallmark übernahm im Februar 2018 die Rolle des Chairman und CEO bei Bentley Motors in einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage. In seine Zeit als CEO fallen die Einführung neuer, führender Luxusmodelle und die strategische Zielsetzung, Bentley bis 2030 zur nachhaltigsten Marke für Luxusfahrzeuge zu machen. Bereits vor seiner Position als CEO fungierte Hallmark von 1999 bis 2005 als Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Bentley. Er ist seit 25 Jahren auf Vorstandsebene für internationale Automobilkonzerne in Großbritannien, den USA und in Asien tätig.

Gernot Döllner, Audi Vorstandsvorsitzender und verantwortlich für die Markengruppe Progressive mit Lamborghini, Bentley und Ducati im Volkswagen Konzern: „Adrian Hallmark hat bei Bentley viel bewegt und bewirkt. In seinen sechs Jahren als Chairman und CEO hat er Bentley Motors maßgeblich geprägt und mit seinem Team in Crewe die Entwicklung des Unternehmens erfolgreich vorangebracht. Auf dem Weg zu klimaneutralen Elektrofahrzeugen im Luxussektor hat er entscheidende Weichen für den langfristigen Unternehmenserfolg gestellt. Ich danke Adrian Hallmark für seinen wichtigen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünsche ihm alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft.“

Adrian Hallmark, Chairman und CEO Bentley Motors Ltd.: „Bentley hat mich geprägt. Luxusmobilität mit so einer starken Marke für die Zukunft neu zu definieren, ist eine Aufgabe, die ich mit vollem Einsatz und Freude übernommen habe. Nun ist die Zeit gekommen, mich neuen Herausforderungen zu widmen. Ich möchte mich herzlich beim gesamten Bentley-Team für das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben, bedanken.“

Die Nachfolge für die Funktion bei Bentley Motors Ltd. wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Das britische Unternehmen mit Sitz in Crewe, Großbritannien, gehört seit 1998 zur Volkswagen AG und seit Januar 2022 zum Audi Konzern.