App ins Museum: Audi Tradition goes digital mit neuer Sonderausstellung „Der fünfte Ring“

Zeitgleich mit der Ausstellung geht auch die neue Audi Tradition App an den Start. Sie dient zum einen als digitaler Begleiter im Audi museum mobile: Die Besuchenden erhalten vertiefende Inhalte zu den ausgestellten Fahrzeugen in Textform, bei ausgewählten Modellen per Audioguide und sogar per 360-Grad-Panorama-Ansicht. Was die Museumsbesucherinnen und -besucher vor Ort nicht dürfen, können sie auf dem Bildschirm ihres Smartphones erleben: ins Fahrzeug einsteigen und den Innenraum begutachten. Auch von zu Hause oder unterwegs aus bietet die Audi Tradition App viele spannende Inhalte. On top zu den Exponaten von „Der fünfte Ring” folgen etwa weitere multimediale Inhalte zur Sonderschau wie ein Drohnenflug durch die Ausstellung. Außerdem informiert die App über Exponate in der Dauerausstellung des Audi museum mobile und bietet einen Zugang zum Audi Tradition Shop für Accessoires, Literatur und Ersatzteile der Youngtimer von Audi. Die neue Audi Tradition App ist über alle gängigen App-Stores für iOS- und Android-Smartphones downloadbar.

Stefan Trauf, Geschäftsführer der Auto Union GmbH: „Auch wenn die Corona-Pandemie im gesellschaftlichen Leben im Moment vieles nicht oder nur reduziert möglich macht: An unserem Starttermin der Ausstellung haben wir festgehalten und bieten so der Kultur und Geschichte eine Bühne – gerade in diesen Zeiten. Besonders freut es mich, dass wir mit unserer neuen Audi Tradition App nun ein digitales Feature haben: Mit der App gestalten wir nicht nur den Besuch im Museum noch interaktiver und multimedialer, sondern ermöglichen auch das digitale Erleben der Ausstellung von unterwegs oder einfach bequem auf der Couch zu Hause. Gleichzeitig hoffen wir natürlich, dass die App die Neugier auf einen Besuch im Museum weckt. Die Ausstellung vor Ort mit allen Sinnen zu erleben, ist und bleibt eine besondere Erfahrung.“