Made in Schweinfurt: Wie LifeCube Kälteanwendungen für Studios wirtschaftlich macht

Eine einzige LifeCube Kammer ermöglicht viele Sitzungen pro Tag. Die Bedienung erfolgt per Touchscreen, App oder Smartwatch, die Wartung kann per Fernzugriff erfolgen. LifeCube bietet drei Modelle an: LC 1, LC 1+ und LC 2. LC 1 und LC 1+ erreichen bis -80 °C, mit dem optionalen Cold Booster bis -110 °C. Das Modell LC 2 mit Vorkammer erreicht bis -110 °C, gefühlt -150 °C mit Cold Booster.

Von der Planung bis zur Schulung kommt alles aus einer Hand: kostenlose 3D Animation vor dem Kauf, Fertigung in Schweinfurt, Lieferung und Installation in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen, Schulung vor Ort mit Zertifikat, zwei Jahre Garantie und zehn Jahre Ersatzteilversorgung. Größe, Außenfarbe, Innenfarbe und LED Beleuchtung sind frei wählbar.

LifeCube Kammern sind in mehr als 20 Ländern im Einsatz, bei Fitnessstudios, Wellnessstudios, Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und bei Profisportvereinen.

Hinweis: LifeCube Kältekammern sind keine Medizinprodukte und ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung.

Weitere Informationen: life-cube-cryo.com