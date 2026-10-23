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Made in Schweinfurt: Wie LifeCube Kälteanwendungen für Studios wirtschaftlich macht

23. Oktober 2026, 18:46
Schweinfurt,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Für Betreiber von Studios und Hotels zählt bei einer Kältekammer vor allem eines: Sie muss sich rechnen. Die LifeCube GmbH aus Schweinfurt setzt deshalb auf elektrische Kältekammern ohne laufende Stickstoffkosten. Gasflaschen, Lieferungen und Lagerung entfallen, die Kammer läuft am normalen Stromnetz mit 400 V.

Elektrische Kältekammer LifeCube mit LED Beleuchtung

LifeCube Kältekammer
© LifeCube GmbH

Eine einzige LifeCube Kammer ermöglicht viele Sitzungen pro Tag. Die Bedienung erfolgt per Touchscreen, App oder Smartwatch, die Wartung kann per Fernzugriff erfolgen. LifeCube bietet drei Modelle an: LC 1, LC 1+ und LC 2. LC 1 und LC 1+ erreichen bis -80 °C, mit dem optionalen Cold Booster bis -110 °C. Das Modell LC 2 mit Vorkammer erreicht bis -110 °C, gefühlt -150 °C mit Cold Booster.

Von der Planung bis zur Schulung kommt alles aus einer Hand: kostenlose 3D Animation vor dem Kauf, Fertigung in Schweinfurt, Lieferung und Installation in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen, Schulung vor Ort mit Zertifikat, zwei Jahre Garantie und zehn Jahre Ersatzteilversorgung. Größe, Außenfarbe, Innenfarbe und LED Beleuchtung sind frei wählbar.

LifeCube Kammern sind in mehr als 20 Ländern im Einsatz, bei Fitnessstudios, Wellnessstudios, Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und bei Profisportvereinen.

Hinweis: LifeCube Kältekammern sind keine Medizinprodukte und ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung.

Weitere Informationen: life-cube-cryo.com

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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